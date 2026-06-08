Türkiye Karate Federasyonu’ndan Rekor Ödül:

BÜYÜKLER ELİT LİĞİ ŞAMPİYONLARINA 50 TL

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenecek Büyükler Elit Ligi’nde sporcular sadece madalya için değil, önemli para ödülleri için de mücadele edecek. Final sıralamasında dereceye giren sporcular toplamda 100 bin TL’yi aşan ödül havuzundan pay alacak.

Türkiye Karate Federasyonu, elit seviyedeki sporcuların mücadele edeceği Büyükler Elit Ligi öncesinde ödül sistemini açıkladı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyonda, final sıralamasında derece elde eden sporcular önemli miktarlarda para ödülü kazanacak.

Açıklanan ödül sistemine göre her kategoride şampiyon olan sporcu 50 bin TL, ikinci olan sporcu 25 bin TL ödülün sahibi olacak. Üçüncülüğü paylaşan iki sporcu ise kişi başı 12 bin 500 TL ödül kazanacak.

Büyükler Elit Ligi, Türkiye’nin en başarılı karatecilerini aynı platformda buluşturarak hem yüksek rekabet ortamı oluşturmayı hem de milli takım havuzuna yeni sporcular kazandırmayı hedefliyor. Organizasyon boyunca elde edilecek sonuçlar, sporcuların ulusal ve uluslararası kariyerleri açısından da büyük önem taşıyacak.

Türkiye Karate Federasyonu yetkilileri, sporcuların performanslarını desteklemek ve rekabet seviyesini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen ödül sisteminin, Türk karatesinin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Karate camiasının merakla beklediği Büyükler Elit Ligi’nin, üst düzey mücadelelere sahne olması ve Türk karatesinin geleceğine yön verecek yeni yıldızları ortaya çıkarması bekleniyor.

ÖDÜL DAĞILIMI

🥇 1. Sporcu: 50.000 TL

🥈 2. Sporcu: 25.000 TL

🥉 3. Sporcu: 12.500 TL

🥉 3. Sporcu: 12.500 TL

Toplam Ödül Havuzu (Kategori Başına): 100.000 TL