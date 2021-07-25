ÇUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN SPORCULARIMIZIN BAŞARISINI TEBRİK EDİYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 2020 Olimpiyat Oyunlarını yerinde takip ediyor. Başarılı sonçları da anlık olarak Çumhurbaşkanımız Erdoğan ile paylaşıyor.

Ay-yıldızlı ekiplerimizin başarıları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tebrik ediliyor. Erdoğan, oyunlar için Japonya’nın başkenti Tokyo’da bulunan ve milli sporcuların müsabakalarını takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan anlık bilgi alıyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Oyunlarda Çin’i 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik etti.