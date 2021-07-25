ankara escort
sex porno porno film porno seyret sex video porno izle porno sex sex izle bodrum escort sex hikaye

istanbul escort

manavgat escort manavgat escort bayan belek escort manavgat escort

Sıradaki içerik:

HAKAN REÇBER’DEN BRONZ MADALYA

e
sv
  • Anasayfa
  • Haberler
  • ÇUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN SPORCULARIMIZIN BAŞARISINI TEBRİK EDİYOR

ÇUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN SPORCULARIMIZIN BAŞARISINI TEBRİK EDİYOR

38 okunma — 25 Temmuz 2021 14:57
avatar

SİYAHKUŞAK

Yorum Yaz

Favorilere Ekle
  • e

    Mutlu

  • e

    Eğlenmiş

  • e

    Şaşırmış

  • e

    Kızgın

  • e

    Üzgün

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 2020 Olimpiyat Oyunlarını yerinde takip ediyor. Başarılı sonçları da anlık olarak Çumhurbaşkanımız Erdoğan ile paylaşıyor.

Ay-yıldızlı ekiplerimizin başarıları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tebrik ediliyor. Erdoğan, oyunlar için Japonya’nın başkenti Tokyo’da bulunan ve milli sporcuların müsabakalarını takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan anlık bilgi alıyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Oyunlarda Çin’i 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik etti.

Benzer İçerikler
HAKAN REÇBER’DEN BRONZ MADALYA
Haberler HAKAN REÇBER’DEN BRONZ MADALYA
HATİCE KÜBRA İLGÜN BRONZ MADALYA KAZANDI
Haberler HATİCE KÜBRA İLGÜN BRONZ MADALYA KAZANDI
JUDODA İLK GÜN BEKLEDİĞİMİZ SONUÇLAR GELMEDİ
Haberler JUDODA İLK GÜN BEKLEDİĞİMİZ SONUÇLAR GELMEDİ
RUKİYE YILDIRIM OLİMPİYAT 5’NCİSİ
Haberler RUKİYE YILDIRIM OLİMPİYAT 5’NCİSİ
TAEKWONDO MİLLİ TAKIMIMIZIN MÜSABAKALARI BAŞLADI
Haberler TAEKWONDO MİLLİ TAKIMIMIZIN MÜSABAKALARI BAŞLADI
TÜRKİYE, TOKYO 2020’YE 18 SPOR DALINDA 108 SPORCU İLE KATILIYOR
Haberler TÜRKİYE, TOKYO 2020’YE 18 SPOR DALINDA 108 SPORCU İLE KATILIYOR
  • Site İçi Yorumlar
En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !
Side escort İncekum escort Batıköy escort Kızılağaç escort Çikcilli escort Iğdır mutlu son Isparta mutlu son