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  • TWF: “İFTİRA KAMPANYASINA YENİLERİ EKLENDİ.”
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    18 Haziran 2020

    tarihinde eklendi.

TWF: “İFTİRA KAMPANYASINA YENİLERİ EKLENDİ.”

SİYAHKUŞAK

Son günlerde Türkiye Wushu Kung-fu Federasyonu hakkında medyada çıkan haberlere federasyon tepki gösterdi. Wushu Kung Fu Federasyonu As Başkanı Hasan Mehmet Kuyumcu imzasıyla yapılan açıklamada; “Wushu Kung Fu Federasyonumuza yapılan iftira kampanyasına yenileri eklendi.” denildi.

TWF ilgili basın açıklaması;

“Sosyal medyada yapılan bu propagandalar hem siyasi hem de Wushu Kung Fu Federasyonuna karşı iktidar hırsı ile yöneticilerine ve milli sporcularına yalan haberler ile yapılan saldırılar, her platformda devam ediyor.
Açıktır ki tüm bu kara propagandalar Federasyon Başkan Vekilimiz Abdurrahman Akyüz’ü yıpratmak için yapılmaktadır. Dünya Şampiyonu olarak Türk bayrağını dalgalandıran ve Milli marşımızı yedi defa onlarca ülkenin üstünde okutan Elif Akyüz’e, mesnetsiz ve yalan itiraflar atılarak, zor günler yaşadığımız bu süreçte kamuoyu gereksiz meşgul edilmektedir.
Milli sporcumuzla alakalı bu ithamlara gelince tamamen çarptırma ve gerçek dışı olduğunu açık sarif bir şekilde kamuoyuna duyururuz.
Bahsedilen konuya açıklık getirmek için net olarak söylüyoruz ki Elif Akyüz hem müsabık hem de kendi gurubunda hakemlik yapması pratikte de mümkün değildir. Çarpıtma ise şudur Elif Akyüz’ün uluslararası hakem ünvanına sahip olmasını kullanarak iki farklı olgunun sanki aynı anda vuku bulduğu yalanıdır.
İftira ve yalan haberin kaynağı kişi ve kurumlara dair sıcağı sıcağına dava açılmış ve yasal süreç başlatılmıştır. Bu haberlerin yayılmasına teşne olan kişiler ile ilgili de yasal sürecin takipçisi olacağız.
Wushu Kung Fu Başkan Vekilimiz Abdurrahman Akyüz nezdinde Wushu camiasının başarılarına gölge düşürmek ve itibarsızlaştırma çabalarına asla müsaade edilmeyecektir.
Kamuoyuna Saygılarımızla duyururuz…”

Wushu Kung Fu Federasyonu As Başkanı
Hasan Mehmet Kuyumcu

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