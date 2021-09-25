UFC 266’DA İKİ DEV KEMER MACI

UFC 266, T-Mobil Arena’da 26 Eylül pazar sabahı iki kemer maçıyla start alıyor.

Dev gecede tüy sıklet şampiyonu Alexander Volkanovski kemerini ikinci kez korumak için Brian Ortega ile karşı karşıya gelecek. Bu maçta İki isim aralarındaki rekabeti böylece octagona taşımış olacak.

Ana kartın bir diğer maçında ise UFC’nin en dominant dövüşçülerinden Valentina Shevchenko 2018’de kazandığı sinek sıklet kemerini altıncı kez savunmak için beş maçlık galibiyet serisine sahip Lauren Murphy ile yüzleşiyor.

Türkiye’de UFC 266, 26 Eylül Pazar 05:00’te sadece S Sport Plus’tan izlenebilecek.