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ÜMİT, GENÇ VE 21 YAŞ ALTI AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI’NDA 7 MADALYA

ÜMİT, GENÇ VE 21 YAŞ ALTI AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI’NDA 7 MADALYA

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası 7-9 Şubat 2025 tarihleri arasında Polonya’nın Bielsko Biała kentinde düzenlendi. Millilerimiz zorlu yarışta hedefin uzağında kaldı.

2025 Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Polanya’nın Bielsko Biała kentinde büyük heyecana sahne oldu. Zirvenin uzağında kaldığımız şampiyonada tecrübe kazandık. Yarışda güçlü rakiplerle mücadele eden Genç Millilerimiz bireysel ve takım müsabakalarında 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz toplamda 7 madalya kazandı.

Polonya Bielsko’da İtalya 6. Altın, 3. Gümüş, 5. Bronz, toplamda 14 madalya ile 1.nci oldu. 2’nciliği Fransa 6. Altın, 1. Gümüş, 4. Bronz, toplamda 11 madalya ile kazanırken, Ukrayna 4. Altın, 3. Gümüş, 6. Bronz, toplamda 13 madalya ile 3.ncü oldu. Türkiye klasmanda 12. sırada yer alarak zirve yarışından uzak kaldı.

Derece Elde Eden Sporcularımız:

1. Ahmet Yiğit Halıcı (Genç Erkek Kumite 68 Kg)

2. Damla Su Türemen (U21 Kadın Kata)

2. Tarık Koç, Arda Çekiç, Rafet Ege İnan, Yunus Efdal Varol (Ümit-Genç Erkek Takım Kata)

3. Tuna Bayram Bolat (Ümit Erkek Kumite 70 Kg)

3. Defne Eda Yıldırım ( Genç Kadın Kumite 48 Kg)

3. Buse Kılıç (U21 Kadın Kumite 55 Kg)

3. Ceylin Bayram, Türkan Feyza Çelik, Zeynep Eroğlu, Azra Özcan (Ümit-Genç Kadın Takım Kata)

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