UZAKDOĞU SPORLARINDA DENGENİN ÖNEMİ



Sayın değerli okuyucular; bu yazımda DACHILERİN önemi üzerinde durmak istiyorum.

Dachiler (DURUŞLAR) uzakdoğu sporlarında yapılacak tekniğin sağlıklı, tam ve eksiksiz yapılabilmesi için üzerinde durulucak birinci ve en önemli husustur. Bir dachide aranan hususları sıralayalım ve ondan sonra açıklamaya çalışayım;

DACHILERIN UNSURLARI:



1) DENGE) A) Ağırlık noktası B) Bacakların durumu 2) NEFES 3) HİSSETME

DENGE:

A) Ağırlık noktası:

Denge unsurunda ağırlık noktasının önemi tartışılmayacak kadar önemlidir. ( TSUKILERDE) AĞIRLIK NOKTASININ MERKEZİ apış arası ile yer arasında olan dikey bir çizgi belirler. Nedenine gelince, TSUKI ataklarında iki kolun aynı anda (ÖRNEK) bir davula bağlı iki tokmağın ve davul aniden aynı yönde hızla çevrilince davula aynı anda çarpmalari gibi. Haraketle bir merkezin iki kutup başlarında oluşan kuvvette olduğu gibi iki kolun bilek ve ellerinde eş değerde oluşan kuvvet, kuvvetler dengesini oluşturur. (ÖRNEK) TATTARAVALLİDE OLDUĞU GİBİ, BU KUVVETLERİN EŞİT GÜÇTE OLUŞMASINI sağlayan bir orta merkeze ağırlık noktası diyoruz.

B) Bacakların durumu:

Sağlıklı bir ağırlık noktasının oluşturulması bacağınızın aldığı pozisyonlara bağlıdır. Bacağın pozisyonu ise o bacağın bastığı nokta dizden kırılma ile meydana gelen DİZ ALTI ACISI ve kasıktaki bacak arasında oluşan açı ile bütünlük teşkil eder.

Klasik sistemlerde baçakların kasıkla yaptıkları açı ne kadar genişse o denli yere sağlam basıldığına inanırlar. (Modern sistemlerde ise bu açı daraltılarak hareketlerin kabileyetinin arttığı öne sürülmektedir. Öyle yada böyle ön plana çıkan ayakların birbirinden uzaklığı ile kasik ve diz altında daralan açılar, ayakların birbirinden uzaklaşmaları ile artan açılardır.

NEFES:

Dengeli bir Dachinin o an sağlıklı olabilmesi için nefes çok önemlidir. Gard vaziyetinde yada ataksız yapılan Dachide (ZEN) nefesi alınır ve çiğerlerin kapasitesi ile orantılı bir zaman biriminde tutulur. Atak anında ise Dachi ile birlikte nefes alınacağı ya da verileceği yapılan sistemin nefes düzenine bağlıdır. Klasik sistemlerde genellikle ataklarda nefes verilir. Şu noktaya çok dikkat etmek lazım; Ataklarda önce Dachiye aynı anda geçilir aynı sonuçlanır.

HİSSETME:

İnsan beyninde denge ayarlayan bir bölüm vardır. Ağırlığın öne ya da arkaya veya yanlara vererek dengesiz bir duruma düşersiniz. Bu merkezin uyarılarını korku hissi gibi algılarsınız.

Düşünmenin bittiği atağın başladığı anda hissetme mekanizması harakete geçer ve Dachiye yön verir. Bu durumu Dachi çalışmalarında algılamaya çalışmak lazımdır.

Celal AKGÜL

4.th Dan JKA Oss.

SAYGILARIMLA