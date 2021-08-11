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RAHMETLİ ESAT BAŞKAN’A OLİMPİYAT PROĞRAMI; ‘MADALYALAR BAŞKANA GİDECEK!’

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WKF BAŞKANI ANTONİO ESPİNOS’DAN IOC’A FLAŞ ÇAĞRI!

50 okunma — 11 Ağustos 2021 13:13
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SİYAHKUŞAK

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WKF Başkanı Antonio Espinós, Karate’nin Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda rüştünü ispatladığını ve başarılı olduğuna dikkat çekerek Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) bunu dikkate alması Karate’nin kalıcı branşlar arasında yer alması gerektiğini ifade etti.

Dünya Karate Federasyonu’nun üst düzey yetkilileri, Karate’nin ilk Olimpik mücadelesini masaya yatırdı! Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Ana Basın Merkezi’nde medya ile bir araya gelinen toplantıda WKF Başkanı Antonio Espinos başkanlığında WKF Genel Sekreteri Toshihisa Nagura ve Tokyo 2020 Karate Spor Müdürü Toshie Murata katıldı.

Ve flaş çağrı Espinos’dan geldi! WKF Başkanı Antonio Espinos, Karate’nin olimpiyatlardaki ilk başarısını övdü ve sporun Olimpiyat programında kalıcılığı için Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne çağrıda bulundu.

Bilindiği gibi Karate branşı ilk kez Tokyo 2020’de yer almasına rağmen akabinde gerçekleşecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için safdışı bırakıldı. Karate’nin popülaritesinin yüksek olduğu Fransa’da olimpik vitrinini kaybetmesi yetkililerin ilgisizliğine bağlanırken daha 2020 olimpiyatları başlamadan safdışı kararının çok çok önce alınması, kararın gözden geçirilmesini zorunlu kıldı. Adeta Karate’nin Tokyo tatamisinde ‘Oss’ sesleri biz burdayız dedi.

WKF Başkanı Antonio Espin0s, “Dünyanın dört bir yanındaki tüm sporseverler, Karate’nin Olimpiyat hareketine getirdiği katma değerlerden yararlanabilir” dedi. Ayrıca, “Karate’nin eşsiz bir spor olduğunu dünyaya kesin olarak gösterdik ve elde ettiğimiz değerleri Olimpiyat programına kalıcı bir spor olarak eklemek için gösterdik.” diye vurgu yapıldı.

Başkan Antonio Espin0s, Karate’nin kalıcı bir Olimpik spor olmasının zamanının geldiğini ve Olimpiyat programındaki sürekliliğini yeniden gözden geçirmeye çağırdı.

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