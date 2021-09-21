WORLD ALL HAPKİDO ASSOCIATİON ULUSLARARASI 41. HAPKİDO SEMİNERİ FAS’TA GERÇEKLEŞTİ

World All Hapkido Assocıation (WAHA) 41. Uluslararası Hapkido Semineri’ni 7-12 Eylül tarihleri arasında Fas’ta gerçekleştirdi. Türk Hapkido Ustası Şükrü Kınataş tarafından verilen seminerin organizasyonu WAHA’nın Fas kanadından M’hammet El Hibari tarafından düzenlendi. Koronavirüsün hakim olduğu Fas’ta kurallar kapsamında seminer başarılı bir şekilde icra edildi.

Afrika’nın Avrupa’ya en yakın noktası olan Fas, Şükrü Kınataş’ın Hapkido seminerine evsahipliği yaptı. Geçmişi insanlık tarihinin ilk günlerine kadar uzanan ülkede Hapkido’nun ne kadar sevildiği bir kez daha ortaya çıkarken M’hammet El Hibari’de başarılı bir organizasyona imza attı. Alınan tedbirler ile Kınataş hoca katılımcı antrenörlere Hapkidoyu seminer proğramında yer alan teknik ve detayları uygulamalı olarak paylaştı. Bir süreden beri Koronavirüs salgınının Fas’ta salonları kapatmasından sonra ilk defa bir salonu açtırıp Fas’ın çeşitli şehirlerinden gelen antrenörlerle seminer yapıldı.

WAHA’nın Fas seminerini değerlendirmesini Şükrü Kınataş, “Salonda kalabalık oluşturmadan fazla sporcu ve seyirci almadan yaptığımız seminerde Hapkido’nun hoşinsullarının yanında müsabaka kurallarını da öğretmiş olduk. Basına verdiğimiz ortak demeçte ise 2022 yılından itibaren Afrika ve Arap ülkelerinin yanında Türkiye’nin önderliğinde müsabaka ve ortak çalışma kamplarının yapılmasına karar verdik.” dedi.

Ayrıca Kınataş hoca, Fas Gumdo Federasyonu ve Türkiye Gumdo Birliği olarak ortak çalışma yaparak hem Gumdo hem Hapkido Şampiyonası yapmaya karar verildiğinide ifade etti. Kınataş, “Fas Gumdo Başkanı Yahya Bouaicha, Fas Hapkido Birliği ve Afrika Hapkido Birliği Başkanı Muhammed El Hibari ile daha sık seminer Ekim ayında Türkiye’ye gelerek ortak yeni çalışmalar yapma kararı aldık.” dedi.

Salonların kapalı olduğu, birçok antrenörün başka işler yaparak geçinmek zorunda kaldıkları Fas’ta Şükrü Kınataş’ın gidişi ve gerçekleşen seminer ile yeni bir umut ve heyecan doğururken yetkililer ortak görüş olarak salonların bir an evvel açılması temennisinde olduklarını bildirdiler.

Kınataş seminer sonrası yaptığı konuşmada; “Sporun barışçı yönünü ele aldım, özellikle İslam ülkelerinde, birbirleriyle yapılan savaşlara dur denilmesi ve barışın gelmesi için çalışmalar yapmak zorunda olduğumuzu, barışın sporla geleceğini anlatıp bu yönde çalışmamız gerektiğine dikkat çektim.” diye ifade etti.