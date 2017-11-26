Avrupa Gençler Taekwondo da Türkiye 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya

Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Larnaka şehrinde düzenlenen ve 37 ülkeden 502 sporcunun mücadele ettiği Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası’nı Türkiye 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı.



Erkekler 59 kiloda Mertcan Dolmacı ve +78 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ile bayanlar 42 kiloda Emine Göğebakan Avrupa şampiyonluğuna ulaşan isimler oldu. Bayanlar 59 kiloda İkra Kayır gümüş madalyanın sahibi olurken, erkekler 48 kiloda Görkem Polat ile bayanlar 44 kiloda Edanur Koç, bronz madalya elde etti.

Türkiye, bu sonuçlarla genel sıralamada Rusya’nın ardından Avrupa 2’ncisi olurken, Hırvatistan üçüncü sırayı aldı. Türkiye, erkek takım sıralamasında da 2’nciliği elde ederken bayanlarda 4. sırayı aldı.



Doç. Dr. Metin Şahin, “İstiklal Marşımızı okutma gururunu yaşadık.”

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde ülkelerini en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi. Başkan Şahin, “Avrupa’nın en güçlü ülkeleri geleceğin şampiyon adayı sporcularıyla buraya geldiler. Çok kaliteli müsabakalar oldu. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde tam 3 kez Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirme ve İstiklal Marşımızı okutma gururunu yaşadık. Takım halinde Avrupa 2’ncisi olarak kürsüde yer alma geleneğimizi sürdürdük. Madalya kazanan sporcularımızın Gençlik ve Spor Bakanlığı 2020 Sporcu Havuzunda yer alan ve TOHM’da eğitim sporculardan oluşması da bizler için ayrı bir önem taşıyor. Bakanlığımızla ortak yürütülen planların ne kadar doğru işlediğini burada aldığımız sonuçlarda gösterdik. Elde edilen başarıda emeği geçen antrenörlerimizi, sporcularımızı ve sporcularımızın ailelerini yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.