Boks, Güreş, Judo, Karate, Taekwondo Akdeniz Oyunları’nda

İspanya’nın Tarragona kentinde 22 Haziran – 1 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan18. Akdeniz Oyunları’ında dövüş sanatları branşlarımız ülkemizi temsil edecek.

Yarışmalar 33 disiplinde, 26 ülkeden 4 bin sporcunun katılımıyla yapılacak. Sporcuların yanı sıra Oyunlara 1000 hakem ve uluslararası temsilci, 1000 gazeteci, 3 bin 500 gönüllü ve 150 binden fazla izleyici katılacak.Tarragona 2018 Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’den 345 sporcumuz 33 disiplinde madalya için yarışacak. Dövüş sanatları branşları arasında boks, güreş, judo, karate ve taekwondo Akdeniz Oyunları’nda yerini alacak.