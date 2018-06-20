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Boks, Güreş, Judo, Karate, Taekwondo Akdeniz Oyunları’nda

20 Haziran 2018 Çarşamba, 22:44
Tarragona

İspanya’nın Tarragona kentinde 22 Haziran – 1 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan18. Akdeniz Oyunları’ında dövüş sanatları branşlarımız ülkemizi temsil edecek.

Yarışmalar 33 disiplinde, 26 ülkeden 4 bin sporcunun katılımıyla yapılacak. Sporcuların yanı sıra Oyunlara 1000 hakem ve uluslararası temsilci, 1000 gazeteci, 3 bin 500 gönüllü ve 150 binden fazla izleyici katılacak.Tarragona 2018 Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’den 345 sporcumuz 33 disiplinde madalya için yarışacak. Dövüş sanatları branşları arasında boks, güreş, judo, karate ve taekwondo Akdeniz Oyunları’nda yerini alacak.

BOKS………………..
+91 kg
Eren Uzun
52 kg
Batuhan Çiftçi
-56 kg
Ali İhsan Alağaş
-60 kg
Hakan Doğan
-64 kg
Tuğrul Han Erdemir
-69 kg
Onur Şipal
-75 kg
Erol Özkal
-81 kg
Bayram Malkan
-91 kg
Burak Aksın
GÜREŞ……………..
50 kg
Evin Demirhan
53 kg
Aysun Erge
57 kg
Bediha Gün
62 kg
Elif Jale Yeşilırmak
65 kg Serbest
Selahattin Kılıçsallayan
67 kg Grekoromen
Murat Fırat
68 kg
Buse Tosun
74 kg Serbest
Muhammet Demir
77 kg Grekoromen
Yunus Emre Başar
86 kg Serbest
Ahmet Bilici
87 kg Grekoromen
Metehan Başar
97 kg Grekoromen
Süleyman Demirci
97 kg Serbest
Yunus Emre Dede
Güreş
Elçin Ali
JUDO………………..
Ali Erdoğan
Batuhan Efemgil
Bekir Özlü
Bilal Çiloğlu
Büşra Katipoğlu
Dilara Lokmanhekim
Feyyaz Yazıcı
İrem Korkmaz
Kayra Almira Sayit
Nazlıcan Özerler
Nurcan Yılmaz
Sinan Sandal
Vedat Albayrak
KARATE………………
Serap Özçelik Arapoğlu
– 55 kg Kumite
Tuba Yakan
– 60 kg Kumite
Eray Şamdan
– 61 kg Kumite
Merve Çoban
– 67 Kg Kumite
Burak Uygur
– 75 kg Kumite
Erman Eltemur
– 84 kg Kumite
Uğur Aktaş
+ 68 kg Kumite
Eda Eltemur
+ 68 kg Kumite
Meltem Hocaoğlu
+ 84 kg Kumite
Rıdvan Kaptan
TAEKWONDO………
– 49 kg
Rukiye Yıldırım
– 57 kg
İrem Yaman
– 58 kg
Deniz Dağdelen
– 68 kg
Hakan Reçber
– 80 kg
Yunus Sarı
+ 67 kg
Nafia Kuş
+ 80 kg
Emre Kutalmış Ateşli

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