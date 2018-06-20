Boks, Güreş, Judo, Karate, Taekwondo Akdeniz Oyunları’nda
20 Haziran 2018 Çarşamba, 22:44
İspanya’nın Tarragona kentinde 22 Haziran – 1 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan18. Akdeniz Oyunları’ında dövüş sanatları branşlarımız ülkemizi temsil edecek.
Yarışmalar 33 disiplinde, 26 ülkeden 4 bin sporcunun katılımıyla yapılacak. Sporcuların yanı sıra Oyunlara 1000 hakem ve uluslararası temsilci, 1000 gazeteci, 3 bin 500 gönüllü ve 150 binden fazla izleyici katılacak.Tarragona 2018 Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’den 345 sporcumuz 33 disiplinde madalya için yarışacak. Dövüş sanatları branşları arasında boks, güreş, judo, karate ve taekwondo Akdeniz Oyunları’nda yerini alacak.
|BOKS………………..
|+91 kg
|
Eren Uzun
|52 kg
|
Batuhan Çiftçi
|-56 kg
|
Ali İhsan Alağaş
|-60 kg
|
Hakan Doğan
|-64 kg
|
Tuğrul Han Erdemir
|-69 kg
|
Onur Şipal
|-75 kg
|
Erol Özkal
|-81 kg
|
Bayram Malkan
|-91 kg
|
Burak Aksın
|GÜREŞ……………..
|50 kg
|
Evin Demirhan
|53 kg
|
Aysun Erge
|57 kg
|
Bediha Gün
|62 kg
|
Elif Jale Yeşilırmak
|65 kg Serbest
|
Selahattin Kılıçsallayan
|67 kg Grekoromen
|
Murat Fırat
|68 kg
|
Buse Tosun
|74 kg Serbest
|
Muhammet Demir
|77 kg Grekoromen
|
Yunus Emre Başar
|86 kg Serbest
|
Ahmet Bilici
|87 kg Grekoromen
|
Metehan Başar
|97 kg Grekoromen
|
Süleyman Demirci
|97 kg Serbest
|
Yunus Emre Dede
|Güreş
|
Elçin Ali
|JUDO………………..
|
Ali Erdoğan
|
Batuhan Efemgil
|
Bekir Özlü
|
Bilal Çiloğlu
|
Büşra Katipoğlu
|
Dilara Lokmanhekim
|
Feyyaz Yazıcı
|
İrem Korkmaz
|
Kayra Almira Sayit
|
Nazlıcan Özerler
|
Nurcan Yılmaz
|
Sinan Sandal
|
Vedat Albayrak
|KARATE………………
|
Serap Özçelik Arapoğlu
|– 55 kg Kumite
|
Tuba Yakan
|– 60 kg Kumite
|
Eray Şamdan
|– 61 kg Kumite
|
Merve Çoban
|– 67 Kg Kumite
|
Burak Uygur
|– 75 kg Kumite
|
Erman Eltemur
|– 84 kg Kumite
|
Uğur Aktaş
|+ 68 kg Kumite
|
Eda Eltemur
|+ 68 kg Kumite
|
Meltem Hocaoğlu
|+ 84 kg Kumite
|
Rıdvan Kaptan
|TAEKWONDO………
|– 49 kg
|
Rukiye Yıldırım
|– 57 kg
|
İrem Yaman
|– 58 kg
|
Deniz Dağdelen
|– 68 kg
|
Hakan Reçber
|– 80 kg
|
Yunus Sarı
|+ 67 kg
|
Nafia Kuş
|+ 80 kg
|
Emre Kutalmış Ateşli