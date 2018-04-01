Büyükler Avrupa Taekwondo Milli Takım Seçmesi

Türkiye Taekwondo Federasyonu Rusya’da yapılan olan Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası’na gidecek Büyükler Milli Takımı ile ilgili bir seçme duyurusu yayınladı.

Seçme Tarihi ve Yeri : 6 Nisan 2018 – Konya | Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu

Müsabaka Programı :

5 Nisan 2018, Perşembe :

– Saat 15.00 – 17.00 arası müsabakalarının tartıları

6 Nisan 2018, Cuma :

– Seçme Müsabakaları

Rusya’da yapılacak Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası için vize işlemlerinde herhangi bir aksama olmaması ve milli takımın öncelikli olimpiyat programlarını en iyi şekilde yürütülebilmesi için şampiyonaya direkt gidecek ve seçme yapılacak sıkletler belirlenmiştir.

– Seçme müsabakasında elenen sporcular, WT President Cup kota maçında yarışacakları sıkletleri kendi istekleri doğrultusunda gerçekleşecektir.

Önemli Not : WT President Cup’ta kota alma ihtimali olan sporcuların Rusya vizesi için erken hareket etmeleri tavsiye olunur.

Önemli Not : Seçme Müsabakalarında koruma puanı ve seri başı sistemi uygulanmayacak olup, tartıdan sonra manuel kura çekimi yapılacaktır.

Önemli Not : Seçmeye katılamayacak sporcuların federasyonu bilgilendirmeleri gerekmektedir.