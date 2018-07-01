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Kulüpler Taekwondo Şampiyonası 19-22 Temmuz’da…

2018 Yılı Faaliyet Programında yer alan Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 19-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacak.

01 Temmuz 2018 Pazar, 17:48
Taekwondo Kulupler

Türkiye Taekwondo Federasyonu 2018 Yılı Faaliyet Programında yer alan Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası ile ilgili bir duyuru yayınladı.

2018 Yılı Faaliyet Programında yer alan Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 19-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
Faaliyetin yapılacağı il ve müsabaka programı ilerleyen günlerde federasyonumuzun web sitesinden açıklanacaktır.

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