Kulüpler Taekwondo Şampiyonası 19-22 Temmuz’da…
2018 Yılı Faaliyet Programında yer alan Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 19-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacak.
01 Temmuz 2018 Pazar, 17:48
Türkiye Taekwondo Federasyonu 2018 Yılı Faaliyet Programında yer alan Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası ile ilgili bir duyuru yayınladı.
2018 Yılı Faaliyet Programında yer alan Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 19-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
Faaliyetin yapılacağı il ve müsabaka programı ilerleyen günlerde federasyonumuzun web sitesinden açıklanacaktır.