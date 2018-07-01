Kulüpler Taekwondo Şampiyonası 19-22 Temmuz’da…

Türkiye Taekwondo Federasyonu 2018 Yılı Faaliyet Programında yer alan Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası ile ilgili bir duyuru yayınladı.

2018 Yılı Faaliyet Programında yer alan Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 19-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Faaliyetin yapılacağı il ve müsabaka programı ilerleyen günlerde federasyonumuzun web sitesinden açıklanacaktır.