53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, Sırbistan’da devam ediyor. Ferdi kata dalında Ali Sofuoğlu adını finale yazdırırken, kadınlarda Dilara Eltemur, Avrupa üçüncülüğü için tatamiye çıkacak.

Karatede sezonun en önemli organizasyonları arasında yer alan 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, Sırbistan’da başladı. 13 Mayıs’a kadar sürecek Novi Sad kentindeki organizasyonun ilk gün sabah seansında kadınlar ve erkeklerde ferdi kata elemeleri yapıldı.

52 ülkeden 532 karatecinin mücadele ettiği şampiyonada, erkekler ferdi kata dalında Ali Sofuoğlu adını finale yazdırdı. İlk turu bay geçen Milli katacı, ikinci turda Bosnalı Sulejman Suljic, üçüncü turda Finlandiyalı Jesse Enkamp, çeyrek finalde Rus Mehman Rzaev ve yarı finalde de Azeri Roman Heydarov’u puan vermeden 5-0’lık skorlarla mağlup ederek adını finale yazdırdı.

2017 Kocaeli’de İspanyol Damian Hugo Quintero ile final yapan ve ikinci olan Milli katacı Ali, Sırbistan’da da yine aynı rakibiyle Avrupa şampiyonluğu için mücadele verecek. Final müsabakası ise 12 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Dilara, Avrupa üçüncülüğü finalinde

Büyükler kariyerinde bir Avrupa ikinciliği, üç de üçüncülüğü bulunan Dilara Eltemur, kadınlar ferdi kata elemeleri sonunda bronz madalya finaline çıkmaya hak kazandı.

Sırbistan’daki ilk müsabakasında Azeri Neda Rezei ve ikinci turda İsviçreli Melinde Mark’ı 5-0 ile geçen Dilara, çeyrek finalde dünya üçüncüsü Alman Jasmin Juettner’i 4-1 mağlup etti. Yarı finalde İtalyan Viviana Bottaro’ya 5-0 kaybeden 21 yaşındaki Milli katacı, repesaj finaline kaldı.

Dilara Eltemur, kadınlar ferdi kata Avrupa üçüncülüğü finalinde, Fransız Alexandra Ferraci ile 12 Mayıs Cumartesi günü karşılaşacak.

10 sıklette ferdi kumite elemeleri yapılacak

53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nın akşam seansında ise kadınlar ve erkeklerde toplam 10 sıklette ferdi kumite elemeleri yapılacak.