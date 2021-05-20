AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI’NDA İKİNCİ GÜN 3 FİNAL

Karate Milli Takımı, Hırvatistan’ın Porec şehrinde düzenlenen 55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nın ikinci gününe de damgasını vurdu. İlk gün dört kategoride finale çıkan ve iki kategoride üçüncülük maçı yapmaya hak kazanan milli karateciler ikinci gün de üç final ve bir bronz şansı yakaladı.

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir’den oluşan Erkek Kata Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda üst üste ikinci kez finale çıktı. İlk turda 26.06 puan alarak grubunda birinci olarak yarı finale çıkan Milli Takım, yarı finalde de 26 puanla İtalya’nın önünde finalist oldu. Erkek Kata Milli Takımı altın madalya için son şampiyonada finalde kaybettiği İspanya ile mücadele edecek.

Serap Özçelik Arapoğlu, Porec’te bir kez daha finale çıktı

Kadınlar kumite 50 kiloda kariyerinde dört Avrupa şampiyonluğu bulunan Serap Özçelik Arapoğlu, Porec’te bir kez daha finale çıktı. Kilosunda dünya sıralamasında 1 numarada yer alan Arapoğlu, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Bulgar Kristina Svilenova’yı 6-0, çeyrek finalde İtalyan Erminio Perfetto’yu 5-0 yenerek yarı finale çıktı. Finale çıkmak için ezeli rakibi İtalyan Alexandra Recchia ile karşılaşan tecrübeli karateci bir ay önce Portekiz’deki Karate 1 Premier Lig’de mağlup olduğu rakibini çok üstün bir maçtan sonra 5-0 mağlup ederek finale yükseldi. Serap Özçelik Arapoğlu, Cumartesi günü kariyerindeki beşinci Avrupa şampiyonluğu için Alman Shara Hubrich ile mücadele edecek.

Eray Şamdan büyükler kariyerinin ilk Avrupa Şampiyonası finalini Porec’te aldı

Erkekler kumite 60 kiloda Eray Şamdan büyükler kariyerinin ilk Avrupa Şampiyonası finalini Porec’te yakaladı. Gençler kariyerinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu bulunan genç karateci ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Macar Laszlo Kiss’i 4-1 yenerek son 16 turuna kaldı. Son 16 turunda normal süresi 1-1 biten maçta Arnavut Orges Arifi’yi ilk puan avantajıyla mağlup ederek son sekize kalan Şamdan, çeyrek finalde de Rus Iurik Ogannisian’ı 4-1 ile geçerek son dörde kaldı. Yarı finalde İtalyan rakibi Danilo Greco’yu çok üstün olduğu bir maç sonunda 7-1 yenen Eray Şamdan kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğu için 2017 Avrupa Şampiyonu Letonyalı Kalvis Kalnins ile mücadele edecek.

Burak Uygur finalin kapısından döndü

Erkekler kumite 67 kiloda Burak Uygur finalin kapısından döndü. 2017 ve 2018 Avrupa şampiyonu Uygur, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda İtalyan Angelo Crescenzo’yu 2-0, son 16 turunda ise Belçikalı Youness Oualad Haj Amar’ı 4-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde son 90 saniyesine 0-3 geride girdiği maçta Macar rakibi Yves Martial Tardissi’yi 6-3 ile geçen tecrübeli karateci kilosunda yarı finale çıktı. Final için Avrupa şampiyonu Rus Evgeny Plakhutin ile karşılaşan Burak Uygur, son saniyede aldığı puanla mücadelede 1-1’lik beraberliği sağladı, ancak maçı hakem kararıyla 3-2 kaybederek altın madalya şansını kaçırdı. Uygur, üçüncülük maçında Fransız Steven Dacosta ile karşı karşıya gelecek.

Ayşe Yılmaz, Hayrulnisa Çiğildik ve Hazel Balık’tan oluşan Kadın Kata Milli Takımı ilk turda 22.46 puanla grubunda dördüncü sırada kaldı ve Avrupa Şampiyonası’ne veda etti. Kadınlar kumite 55 kiloda ilk turda son dünya şampiyonu Dorota Banaszczyk’i 2-0 mağlup eden Tuba Yakan ise ikinci turda son altı saniyesine 2-1 önde girdiği maçta Makedon Simona Zaborska’ya mağlup olarak elendi.