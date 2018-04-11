Judonun Madalya Günü! “3 Gün, Toplam 17 Madalya.”

Judokalarımız 3 gün içerisinde katıldığı 3 uluslararası organizasyonda toplam 17 madalya kazandı.

Judokalarımız üç ayrı organizasyonda haftayı madalyalarla kapadı. Antalya’da yapılan Grand Prix müsabakalarında büyüklerde 2 altın ve 2 bronz madalya elde ederken, Ümit Millilerimiz Berlin’de yapılan Avrupa Kupası’nda 5 altın 1 gümüş ve 5 bronz madalya ile sıralamada birinciliği elde etti. İtalya’nın Lignano kentindeki Gençler Avrupa Kupası’nda ise tatamiden bir altın ve bir bronz madalya ile ayrıldık.