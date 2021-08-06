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SANDRA SANCHEZ KARATENİN İLK OLİMPİYAT ŞAMPİYONU

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TAHA AKGÜL OLİMPİYAT ÜÇÜNCÜSÜ

17 okunma — 07 Ağustos 2021 00:46
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SİYAHKUŞAK

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Erkekler serbest stil 125 kiloda bronz madalya mücadelesi veren Taha Akgül, Moğol Lkhagvagerel Munkhtur’a üstünlük kurdu ve olimpiyat üçüncülüğü elde etti.

Tokyo Yaz Olimpiyatlarında Serbest Stilde Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonumuz Ankara ASKİ Spor Güreşçisi 125 kg önce repesajda Kırgız Türkü Aial Lazarev’i (4-0) yendi. Bronz Madalya için karşılaştığı Moğol rakibi Lkvagerel Munkhtur’u da rahat bir mücadele sonunda (5-0) yenerek Olimpiyat 3.sü olarak Bronz Madalya kazandı. Rio Olimpiyatlarında Altın Madalya kazanan Taha AKGÜL bir de Bronz Madalya kazanarak 2 Olimpiyat Madalyalı Güreşçilerimiz arasında yerini aldı.

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