Karate 1 A Serisi’nde 5 Madalya

Dünya Karate Federasyonu’nun Karate 1 organizasyonları kapsamında 2017 yılında hayata geçirdiği A Serisi turnuvalarında 2019 yılının ilk müsabakası, 1-3 Mart tarihleri arasında Avusturya’nın Salzburg kentinde yapıldı. 99 ülkeden 2054 sporcuyla son yılların en yüksek katılımına sahne olan müsabakalarda Türkiye Karate Milli Takımı, 9 kadın, 14 erkek sporcuyla katılım gösterdi.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na puan veren organizasyonlar arasında yer alan Karate 1 A Serisi’nin Salzburg etabında Milli karateciler, bir altın, iki gümüş ve iki bronz kazandı.

Erkek Kata Milli Takımı şampiyon…

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran’dan oluşan Avrupa üçüncüsü Erkek Kata Milli Takımımız, üst üste ikinci şampiyonluğuna Salzburg’da imza attı. Karate 1 Premier Lig’in Dubai etabında ilk sırayı alan Milliler, Karate 1 A Serisi’nin ilk etabı olan Salzburg’da finalde Malezya’yı (27.08 – 26.26) mağlup ederek üst üste ikinci şampiyonluğunu uzandı.

Uğur Aktaş ve Eray Şamdan ile gümüş madalya…

Şubat ayında Karate 1 Premier Lig’in Dubai etabında kazandığı altın madalya ile Olimpik sıkleti olan +75 kiloda mart ayına ilk sırada giren Uğur Aktaş, kumite 84 kiloda çıktığı final mücadelesinde İranlı Mahdi Khodabakhshi karşısında 5-2 kaybetti ve Karate 1 A Serisi’nin Salzburg etabını gümüş madalya ile noktaladı.

Kumite 60 kilodaki temsilcimiz Eray Şamdan da günü gümüş madalya ile noktalayan bir diğer isim oldu. Milli karateci, normal süresi 0-0 biten finalde Kazak rakibi Darkhan Assadilov’a hakem kararıyla kaybetti.

Dilara Eltemur’dan bronz…

Kata dalında genç yaşında önemli başarılar kazanan Dilara Eltemur, ferdi kata mücadelesinde 297 gün sonra tekrar kürsüde yer aldı.

10 Mayıs 2018’de Sırbistan’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü olan Milli katacı, Karate 1 A Serisi’nin Salzburg etabında karşılaştığı Amerikalı Sakura Kokumai’yi (25.2 – 24.94) mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Salzburg’dan bronz madalya ile ayrılan Dilara, Kasım 2018’de Madrid’de düzenlenen 24. Dünya Karate Şampiyonası’nda takım kata dalında dünya üçüncülüğü sevinci yaşamıştı.

Serap Özçelik Arapoğlu bronzda kaldı…

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakalarına çok iyi bir başlangıç yapan dünya sıralamasının bir numarası Serap Özçelik Arapoğlu, Karate 1 kapsamında düzenlenen A Serisi’nin ilk etabında da kürsüde yer almayı başardı. Karate 1 Premier Lig’in Paris ve Dubai etaplarını şampiyon olarak tamamlayan Dünya ikincisi Milli karateci, kumite 50 kiloda Mısırlı Radwa Sayed’i 2-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.