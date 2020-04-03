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  • Ali Gümüş’ü Ölümünün 5. Yılında Rahmetle Anıyoruz
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    4 Nisan 2020

    tarihinde eklendi.

Ali Gümüş’ü Ölümünün 5. Yılında Rahmetle Anıyoruz

SİYAHKUŞAK

Türk güreşinin duayenlerinden gazeteci Ali Gümüş’ü ölümünün 5. yılında rahmetle anıyoruz.

1940 yılında Safranbolu’da doğan, spor yaşamına İstanbul Güreş İhtisas Kulübü’nde başlayan Gümüş, 1959 yılında halterde milli forma giydi. Aynı yıl gazeteciliğe başlayan Gümüş, Günlük Spor, Son Posta, Tercüman, Radikal, Yeni Şafak ve Cumhuriyet gazetelerinde yazarlık yaptı. Uluslararası güreş şampiyonalarını en fazla takip eden, dünya güreşine hizmet madalyaları bulunan duayen gazeteci, aynı zamanda Dünya Spor Yazarları Birliği’nin (AIPS) FILA’daki temsilcisi olmuştu.

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