Karate 1 Premier Lig’in Berlin’deki 6. ayağında kota Sınavı, 2. Altın, 2. Bronz

Karatede Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları öncesi puan avı Almanya’da start aldı. Devam etmekte olan Karate 1 Premier Lig’in Berlin’deki 6. ayağında kota puanı veren ilk müsabaka olma özelliği taşıdı.

Horst Korber Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı olimpiyat virajının ilk etabında 72 ülkeden 763 karateci mücadele etti. Milliler, kadınlarda 11, erkeklerde ise 15 isimle ülkemizi tam kadro temsil etti.

Karate Milli Takımı, iki altın ve iki bronz madalya ile organizasyonu noktalarken Karate 1 Premier Lig’de sezonun altıncı etabı son buldu.

14-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda madalyalar 10’u kumite, 4’ü de kata dalında dağıtılırken, Türk karateciler, iki altın ve iki bronz madalya kazandı.

Eda Eltemur, Olimpiyat yolunda da önemli bir puanı hanesine yazdırdı.

Kadınlar kumite 68 kiloda mücadele eden ve etkileyici bir performansla zirvede yer alan Eda Eltemur, finalde Azeri Iryna Zaretska ile karşılaşan 19 yaşındaki Milli karateci, tatamiden 7-4 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi olurken, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda da önemli bir puanı hanesine yazdırdı.

Serap Özçelik Arapoğlu’nda kota müsabakalarına da mükemmel bir başlangıç…

Kumite 50 kiloda temsilcimiz Serap Özçelik Arapoğlu da Berlin’de altın madalya kazanan diğer isim oldu. Japon rakibi Ayaka Tadano karşısında 0-0 biten mücadeleyi hakem kararıyla 5-0 kazanan son Avrupa Şampiyonu Milli karateci, altın madalya ile tatamiden ayrılırken Tokyo 2020 kota müsabakalarına da mükemmel bir başlangıç yaptı.

Erkekler ferdi kata dalında Ali Sofuoğlu, üçüncülük mücadelesinde Yuta Hibi ile karşılaştı. Japon rakibi karşısında 4-1 kazanan Milli sporcu, bronz madalya ile organizasyonu noktaladı.

Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran ve Gökay İlgezdi’den oluşan Erkek Kata Milli Takımı da İngiltere’yi 5-0 yenerek üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Final seansında üçüncülük mücadelesinde çıkan Milli karatecilerden kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu, 75 kiloda Erman Eltemur ve 84 kiloda da Uğur Aktaş, tatamiden yenik ayrılarak beşinci basamakta organizasyonu noktaladı.