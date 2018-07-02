Fatih İNCE – Karatenin Kökleri

Geleneksel dövüş sanatları dünya üzerindeki birbirine benzemeyen uygarlıklar arasında,özellikle eski orta Asya, Mısır ve Türk uygarlıkları arasında yayılmıştır. Karateye benzer tekniklerin ne zaman geliştiği hakkında belirli bir tarih olmamasına rağmen, bu sanatın nasıl doğduğu hakkındaki birtakım ipuçları daha belirgindir.

Bütün canlı yaratıkların kendilerini düşmanlarına karşı korumak için içgüdüleri vardır. Küçük bir çocuk bile birisi başına vurmaya kalktığı zaman elleri ve kolları ile başını sararak kendini korumaya çalışır. İstem dışı yapılan bu hareket kendini savunmanın içgüdüsel bir yoludur. Sonuç olarak gerçekten inanmak gerekir ki, Karate sanatını oluşturan bu elemanlar, teknikler insanlık tarihi ile başlayan süreçte birbiri ile bağlanarak dünya ülkeleri arasında yayılmıştır.

Geleneksel dövüş sanatları dünya üzerindeki birbirine benzemeyen uygarlıklar arasında, özellikle eski orta Asya, Mısır ve Türk uygarlıkları arasında yayılmıştır. Karateye benzer tekniklerin ne zaman geliştiği hakkında belirli bir tarih olmamasına rağmen, bu sanatın nasıl doğduğu hakkındaki birtakım ipuçları daha belirgindir.

Örneğin 5000 yıllık eski bir Mısır mezarında bulunan kabartmalarda Karate’ye benzer hareketler çizili olarak bulunmuştur. Başka bir kanıt ise yapım tarihi M.Ö.2000-3000 yılları arasına rastlayan iki küçük Babil sanat eserinde görülebilmektedir. Böylece karateye benzer dövüş sanatları birçok eski uygarlıkta bulunmuştur.

Kanıtlar göstermektedir ki tarihi “İpek Yolu” açılmadan önce Türkler ve Hintliler arasında birçok kültürel alış-veriş olmuştur. Hatta Hindistan Karatesinin temelleri ve kuralları Hindistan’a Türkler yoluyla gelmiştir. Fakat şunun altı çizilebilir ki Hindistan’a batıdan gelen savaş sanatları eksik ve gelişmemiştir. Savaş sanatları gerçek ve ayrıntılı gelişmelerini Hindistan ve Çin’de tamamlamıştır.

İnanılır ki Hindistanda “Boş el” dövüş teknikleri Budizm’in doğuşundan çok önceleri kabileler arasındaki savaşlarda yaygın olarak kullanılıyordu. Hindistanın güneyinde bir çeşit Hint savaş sanatı olan “Kalaripayt” doğmuştur. Kalaripayt’ın önemli doğal Okinawa savaş sanatı olan “Te”ye yani “El”e benzemesinden kaynaklanmaktadır. “Te” sanatı bin yıldan fazla bir geçmişe sahiptir. Bir teoriye göre önce Kalaripayt sanatı doğdu ve sonradan Okinawa’ya hazine aramak için gelen güney Hindistanlı denizciler tarafından taşındı.

Bilinir ki Okinawa sanatı “Te” sonradan bir Çin sanatı olan “Kempo” ile birleşerek yavaş yavaş savaş sanatı olan Karate’yi oluşturmuştur. Günümüze baktığımızda ise; 20.yüzyılın ilk yarısında Karate stillerinin birçoklarının isimleri değiştiğini tespit ediyoruz. Shuri-te ve Tomari-te birleşerek Shorin-Ryu adını aldı. Naha-te daha sonraları Goju-Ryu olarak isimlendirildi. Goju-Ryu ismi Goju-Ryu’nun kurucusu Miyagi Chojun Sensei tarafından 1931 yılında Japon Savaş Sanatları Komitesi (Butoku Kai), Okinawa Karatesini Japon savaş sanatlarından biri olarak kabul etti. 1935 yılına kadar Karate (Çin eli) olarak yazılıyordu. Fakat 1935 yılında Okinawadaki değişik stillerin ustaları sanatları için yeni bir ad bulmaya karar verdiler ve bu sanatı KARATE (‘Boş el’ veya silahsız savunma sanatı)olarak nitelendirdiler. Bazıları da bunu Karate-do yani ‘Boş el yolu’ olarak isimlendirdi.

Daha sonraları bir stilden değişik stiller ortaya çıktı. Shorin-ryu birçok değişik stile bölündü fakat Goju-ryu hiç değişmeden olduğu gibi devam etti. Japon ana yarımadasında Goju-ryu bir organizasyon oldu ve buna da GOJU-KAİ adı verildi. Goju-ryu ve Shorin-ryu birleşerek bir stil oldular ve Mabuni Kenwa Sensei tarafından kurulan bu stile de SHITO-RYU adı verildi.

Tomari -te’den Otsuka Hironori Sensei tarafından WADO-RYU, Shuri-te den de Funakoshi Gichin Sensei tarafından kurulan SHOTOKAN stilleri ile günümüz WKF’nu (Dünya Karate Federasyonunu)oluşturuldu. Bunların dışında Shurite den doğan RENBUKAİ ve Shotokan ile Japon Goju-kai’sinin birleşmesinden de KYOKUSHİN-KAİ doğmuştur.

Günümüzde Karate artık yalnızca bir Okinawa dövüş sanatı değildir. Karate bugün Olimpik spor olma yolunda ve hem de uluslar arası savaş sanatları komitesindedir, ayrica Japonyada bir savaş sanatı şeklidir. Buna bağlı olarak Karate’nin yayılması, metodlarda ayrılmaya ve amaçlarda değişikliklere yol açmıştır. Gelecekte, yakın bir zamanda Okinawa Karate ustalarının, “Karatenin doğum yeri ustaları” olarak; “Karate nereye gidiyor ve gelecekte hangi bakış açısıyla gelişecek” şeklinde, bu tarihi savaş sanatını yeniden gözden geçirmeleri gerekecektir.

Fatih İnce

Goju-Ryu Chief Instructor,

5th Dan, National Referee of Canada www.miyagidojo.net

*M.Higaonna,Traditional Karatedo C1, s.16

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