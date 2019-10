Sevgili SİYAHKUŞAK okuyucuları bu seferki yazım SHOTOKAN KATALARI…

Umuyorumki böylece günümüzde modern karatede kataların nereden nereye nasıl ve kimlerlerle geldiğini anlamak kolay olacaktır.

Günümüzde 26 kata bulunmakta, yalnız bir tanesini çıkardılar (JIIN) 25 OLARAK ÇALIŞILIYOR. Bunlar FUNAKOSHI HOCANIN GETIRDIGI (15) KATAYA ZAMAN İCİNDE J.K.A. nin çalışmalarıyla eklediği (11) SHOREI KATASIDIR. Daha sonra tüm stilin kata arsenali MASATOSHI NAKAYAMA tarafından tekrar elden geçirilerek günümüzdeki J.K.A. standardına ulaştırılmıştır.

MASATOSHI NAKAYAMA açısından bir shotokan 10 elamanı vardır…

BUNLAR;

(YOI NO KISIN) = Hazırlanırken ruh ve beyin

(INYO) = aktif ve pasif

(WAZA NO KANKYU)= bir hareketin hizi

(CHIKARA NO KYOJAKU) = Kuvveti kullanma biçimi

( KOKYU) Solunum

(TAI NO SHINSHUKU) = Vücudun alcak ve yüksek pozisyonu

(TYAKUGAN) = her harekette aran amaç

(KEITAI NO HOJI ) = düzgün duruş

( ZANSHIN) = beyin uyanıklığı

Yine Nakayama Sensei’nin getirdiği ve yukarıdaki 10 elamanın uyumlu bir şekilde kullanımını içeren kata çizme refaransına göre katada haraketler maksimum enerji vs. hızla her vuruşta ‘Kime’ ile konsastrasyonun hiç bir zaman gözardı edilmediği bir şekilde gerçekleştirilir ve bütün bu bağlamda SHOTOKAN STİLİNİN tüm özelliklerini gösteren (SHITEI- GATA)grubunu JION VE KANKUDAI, temsil eder.

Günümüzde shotokan’ın 25 katasını 5 HEIAN ki bunlar temel katalardır,

(KANKU DAI, BASSAI DAI, KANKU SHO, BASSAI SHO, (TEKKI 1, 2, 3 KI bunlara işleri kata denir.

Nihayet super katalar:

( CHINTE, EMPI, GANKAKU, UNSU, GOJUSHIHO SHO, GOJU SHIHO DAI, HANGETSU, WANKAN, JIIN, JION, JITTE, MEIKYO, NIJUSHIHO, SOCHIN,

Şimdi bu kataların kisa tarihçelerini verelim;

(HEIAN) ruh sükuneti anlamına gelir, 1905 yılında ANKO HOSU’nun yarattığı 5 adet PINAN KATASI üzerinde yine itosu’nun talebesi SHOTOKAN’IN KURUCUSU GICHIN FUNAKOSHI tarafından yapılan büyük değiştirmeler oluşmuştur.

FUNAKOSHI japonya’ya pazarlayacaği sanatının OKINAVA köklü isimlerden arındırıp japoncalaşması açısından Japon tarihinin bir sulh, sukur ve kalkınma önemli olan HEIAN adını kullanmış (pinan 1’i) (heian 2, pinan 2’yide heian 1 olarak değistirip zor gördüğü neko ashi dachi pozisyonlarını kendi yarattığı modern kokutsu dachi ye ve yine sanchin han zenkutsu duruşlarınıda derin zenkutsuya çevirerek yeni temel katalar yaratilmistir.

(BASSAIDAI ) tomari kökenli bu katanın orijinal işmi (PATSAI) Olup bir kuşatmayı yarmak anlamında uygulanır. Bir büyük (DAI) birde kısa (SHO) şekli vardır.

(KANKU) bu katanın tarihsel gelişimi (KWANG CHANFU – KUSHANKU- KOSOKUN VE KANKU ŞEKLİNDE GELMİŞTIR. Kısa (SHO) ve uzun (DAI) OLARAK 2 ŞEKİLDE ÇİZİLİR.

(TEKKI) UÇ TEKKI KATASI GEREK PINANLAR, GEREKSE HEIANLARDAN çok daha eskidir. Nainhanchi (demir suvari) isminden haraketle günümüzdeki adi olan tekkiye FUNAKOSHI tarafından geliştirilmiş bu yapilirken de orijinal Naihanchi (yada naifanchi) dachi kiba dachi ile değiştirilmiştir.

( CHINTE) con kökenli olup shuritede çalışılırdı. Orijinal ismi (SHOIN) olan bu katanın adı

G, FUNAKOSHI TARAFINDAN nadir el anlamına (CHINTEYE’ye çevrilmiştir.

