KKTC MartialArts Oscar Ödülleri belli oldu. 2017 yılı başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, temsilcilerinden MartialArts Oscar almaya hak kazananlar belli oldu.

Federasyon yönetim kurulu’nun Grand Master, Komite başkanları ve Milli takım antrenörleri ile yaptığı ortak toplantıda faaliyetlerine kesintisiz olarak devam eden 2017 yılının başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, temsilcisini tesbit edilerek MartialArts Oscar almaya hak kazananlar belirlendi.

2017 yılında MartialArts Oscar almaya hak kazananlar ödüllerini 28 Ocak 2018 tarihinde yapılacak olan Genel Kuruldan sonra Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde alacaklar.