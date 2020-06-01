Flaş! Sporiş Sendikası Kuruldu…

Sporiş Sendikası kuruldu… Spor dünyasından bir gurubun katkı ve gayretleri ile spor camiası sendikasına kavuştu.

TİSKO (Türkiye iş verenler sendikası konfederasyonu) altında yapılanacak olan sendika, spor camiasına duyuruldu.

Kuruluşu tamamlanan, Sporiş Sendikası örgütlenmiş yapısıyla sporcu hakları mücadelesinde önemli görevler üstlenecek.

Türkiye’de yaklaşık 9.5 milyon lisanslı sporcu, 200 binin üstünde antrenör, hakem v.s toplam spor ailesi sayısı 10 milyon civarında ve nüfusun 1/8’i sporun içinde yer alıyor.

Yapılacak toplantı ile görevlendirmeler tamamlanacak. Öte yandan yetkililer, bu camianın mutlaka dikkate alınmasına vurgu yapıyor.



