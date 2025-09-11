SON DAKİKA!
AYŞE MERYEM YAZAR, KARATEDE TARİHE GEÇTİ!

Güneydoğu’nun Gururu:

Haber: Vasfi AŞÇI

Diyarbakır’ın yetiştirdiği sporculardan Ayşe Meryem Yazar, karate antrenörlüğünde 4. kademeye yükselerek Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bu başarıya ulaşan ilk kadın ‘Baş Antrenör’ unvanını kazandı.

Ayşe Meryem Yazar, 4. Kademe Baş Antrenör ünvanı kazandı.

Güneydoğu’nun gururu, Ayşe Meryem Yazar, karatede tarihi başarı yaşadı. Yaklaşık 25 yıldır karate dünyasında aktif olan Yazar, hem sahada hem de antrenörlükte genç sporculara ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Spor hayatına Diyarbakır’ın ilk milli karatecisi olarak başlayan Yazar, bölgenin ilk kadın milli takım antrenörü ve teknik kurulda görev alan ilk kadın antrenör unvanlarını da gururla taşıyor. Şimdi ise 4. Kademe Baş Antrenör olarak, hem kendi kariyerinde hem de bölgedeki spor tarihinde önemli bir başarıya imza attı.

Başarısının sırrını, emeğini aldığı hocalarına ve uzun süren saha deneyimine borçlu olduğunu belirten Yazar, disiplinli çalışmanın ve eğitimlerin kendisini bu noktaya taşıdığını vurguluyor. Onun tevazu ve olgunlukla harmanlanmış liderliği, sadece sporcuları için değil, tüm bölge için örnek teşkil ediyor.

Ayşe Meryem Yazar, ulaştığı bu seviyenin sorumluluğunu şöyle ifade ediyor:
“Memleketime ve bölgeme daha faydalı işler yapmam gerektiğini biliyorum. Sorumluluğum büyük ama ne yapmam gerektiğini de biliyorum. Bu nedenle durmadan çalışmaya devam edeceğim.”

Yazar’ın başarıları, Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kadın sporcular için büyük bir motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor ve bölgenin spor kültürüne önemli bir katkı sunuyor.

 

 

