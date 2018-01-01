UFC 219 Kartında Cyborg, Holm’e Karşı Ünvan Korudu

UFC 219’da Cyborg vs. Holm, Las Vegas’taki T-Mobile Arena’da ki kapışmasıda Cyborg zafere ulaştı

Yılın son UFC kartı nefes kesti. En iyi kadın dövüşçü olarak nitelendirilen Cris Cyborg, Holly Holm ile featherweight kemeri için kafese çıktı. Cumartesi gününü Pazar’a bağlayan gece gerçekleşen UFC 219’da Cyborg vs. Holm, Las Vegas’taki T-Mobile Arena’da kapıştı.

Gecenin ana maçı UFC kadınlar tüy siklet şampiyonu Cris Cyborg ile eski UFC horoz siklet şampiyonu Holly Holm’un maçı 5 raunt sürdü. Karşılaşma büyük heyecana sahne olurken Cyborg, Holm’u puanla (49-46, 48-47, 48-47) mağlup ederek UFC kadınlar tüy siklet şampiyonluğunu korumayı başardı.

Holm, Cris Cyborg’e karşı maçın genelinde başa baş mücadele etmesine rağmen üstün olan taraf Cyborg’ün lehine sonuçlandı. Zorlu kaşılaşmanın sonunda kemeri beline takılan dövüşcü büyük sevinç yaşadı.