Yıldırım Çarptı, Mock Düştü!

Avni Yıldırım WBC uluslararası şampiyonluk kemerini korumak için rakibi Lolenga Mock ile 15 Eylül’de Almanya’da ringe çıktı ve rakibini puanla mağlup ederek kemerini korudu.

WBC uluslararası kemerini koruyan Avni Yıldırım, Dünya şampiyonluk maçına çıkma yolunda

büyük bir adım attı. Tam 12 raunt süren zorlu mücadelenin sonunda boksörümüz Avni Yıldırım, Lolenga Mock’u puanla mağlup etti. Avni Yıldırım’ın ilk rauntta rakibini knockdown

etmesi puanlamada üstünlük kurmasını sağladı. Böksörümüz Dünya şampiyonluk maçına çıkma yolunda büyük bir adım attı.

Ocak ayında Dmitrii Chudinov’u yenerek büyük iz bırakan Mock, son 11 maçınıda galibiyetle kapamayı bildi. Mock Danimarka’da yaşıyor ve aldığı 42 galibiyetin 13’ünü nakavtlarla kazanmayı başardı. Gerçekte güçlü bir rakip olmasına rağmen Mock’un 15 yenilgisini aldı.

Avni Yıldırım’ın hedefi olan WBC uluslararası şampiyonluk kemerini korumaktı. Şimdi bu yeni dönemde Yıldırım ciddi rakiplerle karşı karşıya gelecek.