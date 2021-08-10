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TOKYO 2020’DE MADALYA REKORU

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KARATE MİLLİ TAKIM KAFİLESİ YURDA DÖNDÜ

22 okunma — 11 Ağustos 2021 01:01
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SİYAHKUŞAK

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Ülkemizi Tokyo 2020’de başarıyla temsil eden Karate Milli Takım kafilesi yurda döndü. Sabah 05.20’de Tokyo’dan İstanbul’a gelen kafile görkemli bir törenle karşılandı.

Ülkemizi başarıyla temsil eden sporcu ve antrenörleri Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, Türkiye Karate Federasyonu Genel Sekreteri Ali Bıldırcın, yönetim kurulu üyeleri Adem Pehlivan, Adem Özbektaş, Ahmet Sarıduman, Muhlis Can, Milli Takımlar Menajeri Hikmet Şaha ile Minik Yıldız Teknik Kurul Başkanı Ercan İnce karşıladı. Sporcuların aile ve akrabaları ile karate camiasından çok sayıda hakem ve antrenör de karşılamada hazır bulundu.

İstanbul Havalimanı VİP Salonu’nda gerçekleşen karşılama töreninde tüm sporculara çiçek verildi. Tokyo 2020’de gümüş madalya kazanan Eray Şamdan ile bronz madalya kazanan Merve Çoban, Ali Sofuoğlu ve Uğur Aktaş kürsüye çıkmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, Tokyo’da kazanılan dört madalyada en büyük pay sahibinin merhum başkan Esat Delihasan olduğunu söyledi. Delihasan’ın en büyük arzusunun karatede olimpiyat madalyası olduğunu dile getiren Kör, “Çocuklarımız onun hayalini gerçekleştirdi. Kazanılan madalyaları ve elde edilen başarıyı merhum başkanımıza adıyoruz” dedi. Türkiye Karate Federasyonu Genel Sekreteri Ali Bıldırcın en kısa zamanda bir program yaparak Tokyo 2020’de kazanılan madalyaları Başkan Esat Delihasan’ın Rize’deki mezarına götürerek anma gerçekleştireklerini söyledi.

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