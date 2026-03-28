13. IFMA ULUSLARARASI ANTALYA AÇIK MUAYTHAİ KUPASI GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE BAŞLADI

Türkiye Minik ve Yıldız Karate Şampiyonası, 24-29 Mart tarihleri arasında Antalya’da start aldı. TKF Başkanı Ercüment Taşdemir, katılımın olimpiyat kadroları için güçlü bir mesaj olduğunu vurgu yaparak, tatamide “sertlik” ile “şiddet” arasındaki çizgiye dikkat çekti.
13. IFMA Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası Görkemli Bir Törenle Başladı

Bu yıl 13.ncü kez start alan IFMA Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası, 29 Mart 2026 Pazar günü sona erecek.

Haber: Muhammet Kemal GÜLŞENSİYAHKUŞAK

Antalya’da düzenlenen 13. IFMA Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası, 25 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen görkemli bir açılış töreniyle başladı. Kemer’deki organizasyon, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılış töreninde Antalya Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, IFMA Başkan Yardımcısı, Avrupa ve Türkiye Muaythai Federasyonları Başkanı Hasan Yıldız ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan konuşmalarını gerçekleştirdi. Konuşmalarda organizasyonun barış, kardeşlik ve dostluk mesajları vurgulanırken, şampiyonaya katılan tüm ülkelere başarı dilekleri iletildi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, yaptığı konuşmada, uluslararası spor organizasyonlarının barış, sevgi ve kardeşliği pekiştirdiğini ifade ederek, tüm katılımcılara başarılar diledi. Gürhan, Türkiye’nin bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmasının önemine değindi.

Federasyon Başkanı Hasan Yıldız ve davetliler gongu çalarak şampiyonayı resmen başlattılar.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı ve IFMA Başkan Yardımcısı Hasan Yıldız ise şampiyonanın Antalya’da düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yıldız, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığına, federasyon üyelerine ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkürlerini sunarak, şampiyonanın fair-play ruhu içinde geçmesini temenni etti.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz da konuşmasında, spor organizasyonlarının dünya genelinde barış ve kardeşliği pekiştiren önemli bir unsur olduğunu vurguladı. Solmaz, organizasyona katkı sağlayan tüm kurumları tebrik ederek, şampiyonanın sağlıklı ve başarılı bir şekilde tamamlanmasını diledi.

Açılış töreni sonunda Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Konuk Federasyon Başkanı Ercüment Taşdemir ve Başkan Hasan Yıldız, gongu çalarak şampiyonayı resmen başlattılar.

13. IFMA Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası, 29 Mart 2026 Pazar günü yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

