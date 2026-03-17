13. ULUSLARARASI TÜRKİYE AÇIK TAEKWONDO TURNUVASI ANTALYA’DA YAPILACAK

F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 13. Türkiye Open Taekwondo Turnuvası, 24-31 Mart 2026 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek.

Uluslararası arenada ilgi gören ve katılımcı ülke sayısı ile dikkat çeken ‘Türkiye Open Taekwondo Turnuvası’ bu yıl 13. kez misafirlerini ağırlayacak. Turnuva, yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde yapılacak taekwondo dünyasını bir araya getirecek.

13. Türkiye Open Taekwondo Turnuvası’da farklı kategorilerde karşılaşmalar yapılacak. Turnuvanın ilk gününde tüm kategorilerde poomsae müsabakaları, ardından para taekwondo kyorugi ve para taekwondo poomsae’de sporcular tatamiye çıkacak. Turnuvanın diğer günlerinde yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde kyorugi müsabakaları yer alacak.

Geçen yıl Antalya Spor Salonu’nda 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun katılımıyla 08-16 Şubat 2025 tarihlerinde olmak üzere toplam 9 gün süren 12. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda Türk sporcular 254 madalya kazanmıştı.

Proğram:

Kyorugi (Yıldızlar, Gençler, Büyükler) (Yıldızlar 26-27 Mart 2026, Gençler 28-29 Mart 2026, Büyükler 30-31 Mart 2026)

Poomsae (Tüm Kategoriler) (24 Mart 2026)

Para Taekwondo Kyorugi (25 Mart 2026)

Para Taekwondo Poomsae (25 Mart 2026)