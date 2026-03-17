WORLD MARTİAL ARTS FEDERATİON, DOJO İMTİHANLARI DEVAM EDİYOR!
HAKEMLİK ADINA BİR DURUŞ, “ÇOK BASİT” DİYEBİLMEK
ROMA’DA MERT HALICI’DAN GURURLANDIRAN BRONZ MADALYA
Kartepe Spor Camiası Aynı Sofrada Buluştu
Acı Günümüz: KAYA MUZAFFER ILICAK RAHMETLİ OLDU
ROMA’DA KARATE-1 PREMİER LEAGUE HEYECANI!
CHARLES OLİVEİRA, UFC 326’DAN MUTLU AYRILDI: “BMF KEMERİ OLİVEİRA’NIN!”
TAİJİGUAN DENEYİM SINIFI MAİSON DU SPORT INTERNATİONALE’DE!
WUSHU’DA GELECEĞİ KONUŞURKEN
13. ULUSLARARASI TÜRKİYE AÇIK TAEKWONDO TURNUVASI ANTALYA’DA YAPILACAK

F. Vural YILMAZSİYAHKUŞAK

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 13. Türkiye Open Taekwondo Turnuvası, 24-31 Mart 2026 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek.

Uluslararası arenada ilgi gören ve katılımcı ülke sayısı ile dikkat çeken ‘Türkiye Open Taekwondo Turnuvası’ bu yıl 13. kez misafirlerini ağırlayacak. Turnuva, yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde yapılacak taekwondo dünyasını bir araya getirecek.

13. Türkiye Open Taekwondo Turnuvası’da farklı kategorilerde karşılaşmalar yapılacak. Turnuvanın ilk gününde tüm kategorilerde poomsae müsabakaları, ardından para taekwondo kyorugi ve para taekwondo poomsae’de sporcular tatamiye çıkacak. Turnuvanın diğer günlerinde yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde kyorugi müsabakaları yer alacak.

Geçen yıl Antalya Spor Salonu’nda 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun katılımıyla 08-16 Şubat 2025 tarihlerinde olmak üzere toplam 9 gün süren 12. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda Türk sporcular 254 madalya kazanmıştı.

Proğram:

Kyorugi (Yıldızlar, Gençler, Büyükler) (Yıldızlar 26-27 Mart 2026, Gençler 28-29 Mart 2026, Büyükler 30-31 Mart 2026)

Poomsae (Tüm Kategoriler) (24 Mart 2026)

Para Taekwondo Kyorugi (25 Mart 2026)

Para Taekwondo Poomsae (25 Mart 2026)

