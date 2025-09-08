SON DAKİKA!
Mücadele Sporları Dünyasına Yeni Bir Eser: 'DOJO'

Mücadele Sporları Dünyasına Yeni Bir Eser: ‘DOJO’

Mücadele Sporları Dünyasına Yeni Bir Eser:

DOJO

Hüseyin Karal’ın kaleminden piyasaya çıkan ‘Dojo’ adlı kitap karateyi gençlere sevdirmeyi amaçlıyor.

17. Yüzyıl Japonya’sında, sislerin ardında yükselen tapınakların ve bambu ormanlarının gölgesinde bir genç, hem kendini hem de yolunu arıyor… Hüseyin Karal’ın kaleminden çıkan Dojo, yalnızca karate tekniklerini anlatan bir kitap değil; aynı zamanda disiplinin, azmin ve içsel yolculuğun hikâyesi.

Sensei Hüseyin Karal

Sensei Hüseyin Karal

Karateyi gençlere sevdirmeyi amaçlayan bu eser, Japon kültürünün derinliklerinden eser taşıyarak okuyucusunu hem bir dövüş sanatının incelikleriyle hem de boş el geleneğinin ruhuyla buluşturuyor. Bazen bir teknikten fazlası, bir yaşam felsefesi olur. Dojo, okuyucusuna sadece yumruğun gücünü değil, kalbin dinginliğini de keşfetme fırsatı sunuyor.

Gençlerin ilgisini çelecek akıcı anlatımıyla, tarihsel dokusu ve kültürel zenginliğiyle Dojo, sizi Japonya’nın uzak dağlarına, sisli tapınaklarına ve karate ustalarının izinden giden bir yolculuğa davet ediyor…

