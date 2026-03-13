ROMA'DA KARATE-1 PREMİER LEAGUE HEYECANI! WKF'nin prestijli organizasyonu Karate One Premier League'in ikinci etabı 13-15 Mart 2026 tarihleri arasında Roma'da başlıyor!
Acı Günümüz:

KAYA MUZAFFER ILICAK RAHMETLİ OLDU

Kaya Muzaffer Ilıcak hocamıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

KARAKUŞAK dergisi ilk sahibi meslek büyüğümüz Kaya Muzaffer ILICAK 13.03.2026 cuma sabah saatlerinde rahmetli oldu.

Uzun yıllar savaş sanatlarının içinde olan, çıkardığı KARAKUŞAK dergisi ve basında yazılarıyla camiamızın sesi olan Muzaffer ILICAK hocamızı kaybetbenin derin üzüntüsü içindeyiz.

“Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.”

Tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

SİYAHKUŞAK olarak geçmişe intikal eden camiamızın tüm meslek büyüklerini saygı ve rahmetle anıyor, Muzaffer hocanın açtığı yolda layık olmaya çalışacak, medya görevimize en iyi şekilde devam edeceğimizi ifade etmek istiyoruz.

Tekrar, Kaya Muzaffer ILICAK hocamıza Allah’tan rahmet diliyoruz.

Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

