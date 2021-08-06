ALİ SOFUOĞLU’NDAN KATADA BRONZ MADALYA

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MERVE ÇOBAN BRONZ KAZANDI
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Milli karatecimiz Ali Sofuoğlu kata bronz madalya maçında Koreli Heejun Park’ı mağlup ederek Olimpiyat üçüncüsü oldu.
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