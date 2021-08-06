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MERVE ÇOBAN BRONZ KAZANDI

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ALİ SOFUOĞLU’NDAN KATADA BRONZ MADALYA

21 okunma — 07 Ağustos 2021 01:04
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SİYAHKUŞAK

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Milli karatecimiz Ali Sofuoğlu kata bronz madalya maçında Koreli Heejun Park’ı mağlup ederek Olimpiyat üçüncüsü oldu.

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