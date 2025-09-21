Kartal İTO Kapalı Spor Salonu adeta karate rüzgârıyla sarsıldı…



ANADOLU KARATE LİĞİ 3. ETABINDA HEYECAN ZİRVEDEYDİ





Haber: Vasfi AŞÇI

Hafta sonu Kartal İTO Kapalı Spor Salonu adeta karate rüzgârıyla sarsıldı. Anadolu Karate Ligi’nin üçüncü etabı, hem organizasyonun kusursuzluğu hem de sahadaki mücadele ruhuyla hafızalara kazındı.

Bu ligin temellerini atan İbrahim Yazıcı, organizasyonun omurgasını üstlenen İsmail Beyazıt, İstanbul İl Karate Temsilcisi Kazım Alpay ve İl Hakem Kurulu Başkanı Nizam Baran, görünen yüzleriyle etkinliğin başrolündeydi. Ama perde arkasında, ismi anılmayan onlarca gönüllü ve teknik ekip, turnuvanın pürüzsüz ilerlemesini sağlayarak asıl takdiri hak etti.

Gün, sabahın erken saatlerinde Nizam Baran’ın hakem brifingi ile açıldı. Baran; geçmiş etapların kısa bir değerlendirmesini yaptı, dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı ve Türkiye Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun önümüzdeki dönemde alabileceği kararlara dair ufuk açıcı ipuçları verdi. Hakemler, bu toplantının ardından tatamiye çok daha bilinçli ve hazır bir şekilde çıktı.

Brifingin hemen ardından müsabakalar start aldı. İlk olarak kata karşılaşmalarıyla salonun havası ısındı, ardından kumite mücadeleleriyle heyecan tavan yaptı. Nizam Baran, gün boyunca tatamileri dolaşıp hakemlere anlık öneriler sunarak hem kontrolü elden bırakmadı hem de sahadaki kaliteyi yükseltti.

Öğleye doğru gelen açılış seremonisi ise salona ayrı bir renk kattı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından kürsüye çıkan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, karatenin yalnızca bir spor değil, disiplin ve arkadaşlığın da bir okulu olduğunu vurguladı. Anadolu Karate Ligi’nin genç sporculara sunduğu fırsatları ve Türk karatesine kattığı enerjiyi özellikle öne çıkardı.

Tribünler gün boyu dolup taştı; ailelerin coşkulu desteği adeta küçük bir şenlik havası yarattı. İki gün süren müsabakaların sonunda madalyalar sporculara, kupalar ise dereceye giren kulüplere teslim edildi. Hüseyin Baş Spor Kulübü, hem birinci hem de ikinci gün genel klasmanda birinciliğini koruyarak ligin bu etabında da şampiyonluk kürsüsünü kimseye bırakmadı.

Ve turnuva, sadece sporcuların değil, hakemlerin de yüzünü güldürdü. Görevlerini tamamlayan hakemler, ücretlerini etap bitiminde peşin alarak salondan memnun ayrıldı. Bu incelik, emeğe duyulan saygının güzel bir göstergesiydi.

Kartal’daki bu etap, Anadolu Karate Ligi’nin hem sahadaki mücadele hem de perde arkasındaki uyumuyla Türk sporunun gelişen yüzünü bir kez daha ortaya koydu.