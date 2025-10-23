AYNİSA SEMA KOCAL, AFRİKA KYOKUSHİN ŞAMPİYONASI’NDA DERECE YAPTI!

Türkiye’den Gurur Dolu Başarı:

AYNİSA SEMA KOCAL, AFRİKA KYOKUSHİN ŞAMPİYONASI VE KIŞ KAMPINDA DERECEYE GİRDİ

Haber Merkezi

11-16 Ekim 2025 tarihlerinde Tunus’ta gerçekleşen Afrika Kyokushin Karate Şampiyonası’na tüm Afrika ülkeleri katılırken, Afrika dışından Türkiye, Rusya ve İran özel davetli olarak organizasyona iştirak etti. Organizasyonun baş hakemliği Azerbaycan tarafından üstlenildi.

Şampiyona aynı zamanda Afrika Kış Kampı ile eş zamanlı düzenlendi. Kampın antrenörlüğünü Lechi KURBANOV üstlenirken, İsmail KOCAL da kamp eğitim seminerlerinde antrenör olarak görev aldı.

Türkiye’yi temsil eden Aynisa Sema KOCAL, büyük bir başarıya imza attı. Gazze’ye armağan ettiği bu derecesiyle Türkiye’ye gurur yaşattı ve İnegöl için de bir gurur kaynağı oldu. Kazandığı derece ile Türkiye’nin Kyokushinkan camiasındaki yükselen gücünü bir kez daha gösteren Aynisa, genç karateciler için de ilham kaynağı oldu.

Bu organizasyon sırasında Türkiye, Afrika ülkelerine açık desteğini beyan etti. Afrika tarafı da her zaman Türkiye ile beraber olmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Karşılıklı görüşmelerde, birlikte daha güzel oluşumlar yapmak üzere vedalaşıldı ve seneye düzenlenmesi planlanan Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapma teklifinde bulunuldu; Türkiye de gereken desteği verebileceğini belirtti. Taraflar, Türkiye devletinin büyük bir devlet olduğunu ve ellerinden gelen en iyi desteği sunacaklarını vurgulayarak ayrıldı.

Türkiye’nin bu önemli organizasyondaki başarısı ve diplomatik işbirliği, Kyokushinkan camiası ve dövüş sporları topluluğu tarafından gururla karşılandı.