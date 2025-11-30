Vasfi Aşçı

Azmin Adı: Yusuf Karagöz

Yusuf Karagöz…

Henüz 12 yaşında, ama yüreğinde kocaman bir azim ve sessiz ama güçlü bir mücadele ruhu taşıyan özel bir çocuk. Kağıtspor Kulübü ve Gebze SEM’de başladığı bu yolculuk, ilk başta sadece kendi gelişimine katkı sağlamak için atılan küçük bir adımdı. Ama zamanla fark ettik ki Yusuf, Karate’ye rastgele değil, kendi potansiyelini keşfetmek, güçlenmek ve kendi hikâyesini yazmak için adım atmıştı.

Sadece bir yıl önce tanıştığı Karate, bugün onun yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Artık bu spor bir hobi değil; disiplinini şekillendiren, özgüvenini besleyen ve geleceğe dair hayallerini büyüten bir yol.

Her antrenmanda gösterdiği kararlılık, yorulduğunda bile devam edebilme gücü ve gözlerindeki ışık… Bunlar bize Yusuf’un taşıdığı büyük potansiyeli her gün yeniden gösteriyor.

Bu süreçte en büyük destekçilerinden biri ise şüphesiz karate antrenörü Hilal Öztürk.

Onun sabrı, emeği, rehberliği ve Yusuf’a duyduğu güven; Yusuf’un hem sporcu kimliğini hem de karakter gelişimini güçlendiren çok değerli bir katkı oldu. Hilal hocası, bir antrenörden çok daha fazlası; bir yol arkadaşı, bir motivasyon kaynağı, bir ilham perisi…

Ve şimdi yeni bir hedefimiz var: 2026 Para Karate Türkiye Şampiyonası.

Bu hedef sadece bir başarı ya da madalya değil; Yusuf’un kendine olan inancının, emeğinin ve hayallerinin bir simgesi. Biz inanıyoruz. Yusuf inanıyor. Hocası inanıyor. Çünkü inanmak, yolun kendiliğinden açılmasını sağlar.

Yusuf’un hikâyesi daha yeni başlıyor.

Evet, bu yolda zorluklar olacak, bazen yorulacak, belki düşecek…

Ama biz biliyoruz ki Yusuf her seferinde daha güçlü ayağa kalkacak. Çünkü onun içinde pes etmeyen, vazgeçmeyen ve her adımda büyüyen bir yürek var.

Biz ise bu yolculuğun her anında onun yanında olmaktan gurur duyuyoruz.

Yolun açık olsun Yusuf… Bu hikâye senin; biz sadece seni gururla izlemeye hazırız.