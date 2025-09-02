SON DAKİKA!
KAPADOKYA’DA TURNUVA ÖNCESİ: HAKEM ÖMER PATIR İLE SICAK RÖPORTAJ...
KAPADOKYA’DA TURNUVA ÖNCESİ: HAKEM ÖMER PATIR İLE SICAK RÖPORTAJ
KAPADOKYA’DA TURNUVA ÖNCESİ: HAKEM ÖMER PATIR İLE SICAK RÖPORTAJ
NEVŞEHİR’DE KARATE ÇOŞKUSU BAŞLIYOR!
NEVŞEHİR’DE KARATE ÇOŞKUSU BAŞLIYOR!
SENSEİ SALİH DOĞAN İLE GÜNDEM KARATE!
SENSEİ SALİH DOĞAN İLE GÜNDEM KARATE!
İSMET KURT AMERİKA’DAN BAŞARIYLA DÖNDÜ!
İSMET KURT AMERİKA’DAN BAŞARIYLA DÖNDÜ!
GENÇ KARATECİ ARAS DERİN ERCAN’DAN ULUSLARARASI BAŞARI
GENÇ KARATECİ ARAS DERİN ERCAN’DAN ULUSLARARASI BAŞARI
DAĞCILIK
DAĞCILIK
KYOKUSHİNKAN YAZ KAMPI VE ÇALIŞTAYI BAŞARIYLA TAMAMLANDI
KYOKUSHİNKAN YAZ KAMPI VE ÇALIŞTAYI BAŞARIYLA TAMAMLANDI
KAĞITSPOR’DAN AVRUPA’YA: YILMAZ ÇİFTİ VE FATMA NAZ’DAN TARİHİ BAŞARI
KAĞITSPOR’DAN AVRUPA’YA: YILMAZ ÇİFTİ VE FATMA NAZ’DAN TARİHİ BAŞARI
KOCAELİ’NİN YETİŞTİRDİĞİ ŞAMPİYON: EKREM ALTUNER YILMAZ
KOCAELİ’NİN YETİŞTİRDİĞİ ŞAMPİYON: EKREM ALTUNER YILMAZ
FLAŞ! GAZZE İÇİN KARATE TURNUVASI
FLAŞ! GAZZE İÇİN KARATE TURNUVASI

BASEL OPEN’DA GÖVDE GÖSTERİSİ!

BASEL OPEN’DA GÖVDE GÖSTERİSİ!

İsviçre’de Şampiyon Türk Karateciler…

BASEL OPEN’DA GÖVDE GÖSTERİSİ!

Milli sporcularımız, toplamda 32 madalya ile genel klasmanda zirveye aldı.

Milli sporcularımız, toplamda 32 madalya ile genel klasmanda zirveye aldı.

Haber: Vasfi AŞÇI

30 Ağustos 2025’te İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen Basel Open Karate Şampiyonası, adeta Türk karatesinin gövde gösterisine sahne oldu.

Milli sporcularımız, disiplinleri, azimleri ve üstün performanslarıyla rakiplerine nefes aldırmadı; 12 altın, 8 gümüş ve 12 bronz madalya kazanarak toplamda 32 madalya ile genel klasmanda zirveye adını altın harflerle yazdırdı.

Bu tarihi başarıda emeği geçen sporcularımızı yürekten kutluyor, onları bu zafere hazırlayan teknik ekibimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Basel’de elde edilen bu sonuç, Türk karatesinin sadece Avrupa’da değil, dünya sahnesinde de ne kadar güçlü ve iddialı olduğunu bir kez daha tüm dünyaya kanıtladı.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.