İsviçre’de Şampiyon Türk Karateciler…

BASEL OPEN’DA GÖVDE GÖSTERİSİ!

Haber: Vasfi AŞÇI

30 Ağustos 2025’te İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen Basel Open Karate Şampiyonası, adeta Türk karatesinin gövde gösterisine sahne oldu.

Milli sporcularımız, disiplinleri, azimleri ve üstün performanslarıyla rakiplerine nefes aldırmadı; 12 altın, 8 gümüş ve 12 bronz madalya kazanarak toplamda 32 madalya ile genel klasmanda zirveye adını altın harflerle yazdırdı.

Bu tarihi başarıda emeği geçen sporcularımızı yürekten kutluyor, onları bu zafere hazırlayan teknik ekibimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Basel’de elde edilen bu sonuç, Türk karatesinin sadece Avrupa’da değil, dünya sahnesinde de ne kadar güçlü ve iddialı olduğunu bir kez daha tüm dünyaya kanıtladı.