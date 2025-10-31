Batuhan Doruk’un Altın Zaferi: Efsane Haldun Alagaş’ın İzinde 

Haber: Vasfi Aşçı

Denizli’nin parlayan karate yıldızı Batuhan Doruk, Elazığ’da düzenlenen Karate Ümit, Genç ve U21 Türkiye Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonu oldu. 24-26 Ekim tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleşen şampiyonada, U21 Erkekler Kumite +84 Kg. kategorisinde mücadele eden Doruk, üstün performansıyla kürsünün zirvesine çıkarak hem Denizli’ye hem Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı.

Azim, Disiplin ve Ustalığın Eseri Azim, Disiplin ve Ustalığın Eseri

Doruk Spor Merkezi’nin başarılı sporcusu Batuhan Doruk, turnuva boyunca ortaya koyduğu yüksek mücadele gücü, kararlı duruşu ve teknik mükemmelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Her karşılaşmada rakiplerini net skorlarla geçerek adım adım finale yükselen Doruk, finalde de üstün bir oyun sergileyerek Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı.

Efsane Haldun Alagaş’tan İlham Alan Şampiyon

Batuhan Doruk’un bu büyük başarısının ardında, karate dünyasının efsane ismi Dünya ve Avrupa Şampiyonu Haldun Alagaş ile yaptığı özel çalışmaların büyük bir payı var. Son dönemde Alagaş’ın rehberliğinde antrenmanlarını sürdüren Doruk, hem fiziksel hem de zihinsel olarak önemli bir gelişim kaydetti.

Haldun Alagaş’ın deneyimi, disiplini ve spor felsefesi, genç karatecinin performansını yeni bir seviyeye taşıdı. Doruk’un tatamideki olgunluğu, konsantrasyonu ve teknik kararlılığı, bu usta-çırak ilişkisinin en somut göstergesi oldu.

Milli Gurur: Hırvatistan’da Türkiye’yi Temsil Edecek Milli Gurur: Hırvatistan’da Türkiye’yi Temsil Edecek

Türkiye Şampiyonluğu başarısının ardından Batuhan Doruk, Balkan Şampiyonası’nda Milli Takım sporcusu olarak Hırvatistan’da Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı. Doruk, ay-yıldızlı forma altında kürsüye çıkarak İstiklal Marşı’nı tüm Avrupa’ya dinletmeyi hedefliyor.

Genç sporcu, “Bu başarıyı Haldun Alagaş hocamla yaptığımız yoğun çalışmalar sayesinde kazandım. Şimdi hedefim, milli formayla Balkan Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip şampiyonluk kürsüsünde yer almak.” diyerek büyük hedefini dile getirdi.

“Bu Başarı, İnancın ve Emeklerin Sonucu”

Doruk Spor Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Batuhan Doruk’un başarısı, azmin, inancın ve disiplinli çalışmanın bir sonucudur. Aynı zamanda Haldun Alagaş gibi bir efsanenin bilgi ve tecrübeleriyle yoğrulmuş bir başarının eseridir. Denizli ve Türk karatesiyle gurur duyuyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Denizli’den Türkiye’ye, Türkiye’den Hırvatistan’a Uzanan Zafer Hikâyesi

Batuhan Doruk, aldığı bu şampiyonluk ve milli davetle yalnızca bir sporcudan öte, genç karateciler için bir ilham kaynağına dönüştü. Hem mütevazı kişiliği hem de örnek sporcu disipliniyle dikkat çeken Doruk, şimdi gözünü Balkanlar’a çevirdi.

Denizli’nin altın sporcusu Batuhan Doruk, efsane Haldun Alagaş’ın izinde, Hırvatistan’da ay-yıldızlı forma altında yeni bir zafer için tatamiye çıkmaya hazırlanıyor!

#VasfiAsci #VasfiAsci_Photography #TürkiyeKarateFederasyonu #BatuhanDoruk #TürkiyeŞampiyonu #MilliSporcu #BalkanŞampiyonası #KarateTürkiye #DenizliKarate #KarateChamp #Kumite #GururDenizli #AyYıldızlıForma #TürkiyeninGururu #BaşarıTesadüfDeğil #AzimDisiplinBaşarı #TatamininYıldızı #AltınÇocuk #KarateRuhu #TeamTurkey #RoadToBalkans #KaratePower #ChampionMindset #NeverGiveUp #DenizlidenDünyaya