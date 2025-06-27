BOKS VE KICK BOKSUN MEGA GECESİ!



Mega Fight Arena Series 3 (MFA), 26.06-2025 tarihinde İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda çıtayı yükseltti. Boks ve Kick Boks maçlarının tavan yaptığı ve seyircinin coşkuyla takip ettiği bir dövüş gecesi yaşandı!



Boks ve kick boksun bir arada yer aldığı MFA organizasyonu sporseverleri bir araya getirdi. Burak Mataracı ve Mert Akdağ tarafından İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen dev etkinlik yerli ve yabancı bir çok sporcu ‘kazanan’ olmak için mücadele verdi. Salonu dolduran seyirci dolu-dolu bir tanık oldu.

Seride üçüncüsü düzenlenen dev organizasyonda Avni Yıldırım ve Avatar Atakan başta olmak üzere birçok milli sporcu ringe çıktı. Gecede sporun yanında, ünlü sanatçılar da büyük renk kattı.

Altın kemer ünvan maçında boksörümüz Avni Yıldırım Sedat Peker şortuyla çıktı. Yıldırım, WBC Uluslararası Şampiyonluk Altın Kemer için karşılaştığı Kolombiyalı rakibi John Caicedo’yu yendi ve Altın kemeri bozkurt işareti yaparak aldı.

Mega Fight Arena 3’de Avatar Atakan rakibi Brezilyalı Rodrigo Mineiro’yu yenerek zafere ulaşan diğer sporcumuzdu.

Ünlü dövüşcüleri izlemeye Şafak Sezer, İdo Tatlıses, Nagihan Karadere, Semicenk, rapçi Çakal, Çılgın Sedat, Bilal Hancı ve çok sayıda davetli katıldı. Müsabakalarda kazanan sporculara ödüllerini ünlü isimler takdim etti. Oyuncu Şafak Sezer de ödül veren isimler arasında yer aldı.