DOJO’NUN FISILTISI: BİR CEVHERİN İZİNDE
MİLLİ KARATE TAKIMIMIZ DEAF OLİMPİYATLARI’NA HAZIR!
U20 GÜREŞ MİLLİ TAKIMIMIZ ÜÇ KATEGORİDE BALKAN ŞAMPİYONU!
UFC, 2025’İN SON ÇEYREĞİNDE DURMUYOR! UFC VANCOUVER: “FİGHT NİGHT DE RİDDER vs. ALLEN”
JUDO MİLLİ HAKEMLERİMİZDEN ULUSLARARASI HAKEMLİK BAŞARISI!
Elazığ Ümit, Genç ve U21 Karate Müsabakalarında Kayıtlar Bu Akşam Sona Eriyor!
SENSEİ CELAL AKGÜL, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE ULUSLARARASI ŞAMPİYONAYA KATILDI
ŞEVVAL VE YİĞİT, BERKE AŞKLARINI EVLİLİKLE TAÇLANDIRDI
MURAT ARKIN: BABAMIN GÖLGESİNİN ALTINDA DEĞİL, IŞIĞINDA YÜRÜMEYİ SEÇTİM!
ELAZIĞ’DA KARATE RÜZGÂRI – HAZIRLIKLAR SON DÜZLÜKTE

BURSA’NIN GURURU CEMİL ÇAKIR, PARİS’TE A KILASMAN HAKEM OLDU
Bursa’nın Gururu:

CEMİL ÇAKIR, PARİS’TE A KILASMAN HAKEM OLDU

Cemil ÇAKIR, A klasman hakem unvanını almaya hak kazandı.

Haber: Vasfi AŞÇISİYAHKUŞAK

Bursa’nın değerli hakemlerinden Cemil Çakır, Türkiye Karate Federasyonu’nu temsil ederek Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen Dünya Hakemlik Sınavı’nda büyük bir başarıya imza attı.

Kata ve kumite branşlarında zorlu sınavları başarıyla geçen Çakır, A klasman hakem unvanını almaya hak kazandı.

Başarısını sosyal medya üzerinden paylaşan Cemil Çakır, duygularını şu şekilde ifade etti:
“Paris’te gerçekleştirilen dünya hakemlik sınavında kata ve kumite dallarında sınavı başarıyla tamamlayarak A klasman hakemi oldum. Bu mutluluğu sizlerle paylaşmak istedim. Desteklerini esirgemeyen hocalarıma, duaları ve güzel dilekleriyle yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.”

Karate camiasında büyük takdir toplayan bu gelişme, hem Türkiye hem de Bursa için gurur verici bir haber olarak değerlendiriliyor. Cemil Çakır’ı bu önemli başarısından dolayı kutluyor, hakemlik kariyerinde yeni başarılarının devamını diliyoruz.

