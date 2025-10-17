BURSA’NIN GURURU CEMİL ÇAKIR, PARİS’TE A KILASMAN HAKEM OLDU

Bursa’nın Gururu:

CEMİL ÇAKIR, PARİS’TE A KILASMAN HAKEM OLDU

Haber: Vasfi AŞÇI – SİYAHKUŞAK

Bursa’nın değerli hakemlerinden Cemil Çakır, Türkiye Karate Federasyonu’nu temsil ederek Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen Dünya Hakemlik Sınavı’nda büyük bir başarıya imza attı.

Kata ve kumite branşlarında zorlu sınavları başarıyla geçen Çakır, A klasman hakem unvanını almaya hak kazandı.

Başarısını sosyal medya üzerinden paylaşan Cemil Çakır, duygularını şu şekilde ifade etti:

“Paris’te gerçekleştirilen dünya hakemlik sınavında kata ve kumite dallarında sınavı başarıyla tamamlayarak A klasman hakemi oldum. Bu mutluluğu sizlerle paylaşmak istedim. Desteklerini esirgemeyen hocalarıma, duaları ve güzel dilekleriyle yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.”

Karate camiasında büyük takdir toplayan bu gelişme, hem Türkiye hem de Bursa için gurur verici bir haber olarak değerlendiriliyor. Cemil Çakır’ı bu önemli başarısından dolayı kutluyor, hakemlik kariyerinde yeni başarılarının devamını diliyoruz.