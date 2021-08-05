“ÇOCUKLUKTAN BERİ OLAN HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM.”

Tarihi Nippon Budokan’da düzenlenen karate müsabakalarının ilk gününde Eray Şamdan, Türkiye’ye tarihi bir madalya kazandırdı. Erkekler kumite 67 kiloda ikinci olan Şamdan, duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Şamdan, “Bugün kariyerimin en önemli madalyasını kazandım” dedi.

“Çocukluktan beri olan bir hayalimi gerçekleştirdim, bugün kariyerimin en önemli madalyasını kazandım. Olimpiyat ikincisi oldum. Buraya gelirken hedefim altın madalyaydı fakat gümüş madalya kazandığım için de inanılmaz mutlu ve gururluyum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız Türk Halkı.”