DİYARBAKIR’DA KARATE BAŞARISI BÜYÜYOR.

HABER: VASFİ AŞÇI

DİYARBAKIR – Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde karate eğitimi alan sporcular, 2025 yılı 3. Dönem Kuşak Terfi sınavını başarıyla tamamladı. “Eğitim + Spor” anlayışıyla çalışmalarını sürdüren genç karateciler, azimleri ve disiplinleriyle dikkat çekti.

Türkiye Karate Federasyonu U10 Teknik Kurul Üyesi ve Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate Antrenörü Sensei Ayşe Meryem Yazar, sınav sonrası yaptığı açıklamada öğrencilerinin gelişiminden duyduğu gururu paylaştı.

Karate camiasında disiplinli çalışması, özverili yaklaşımı ve genç sporculara ilham veren tavrıyla tanınan Yazar, Diyarbakır’da bu branşın gelişimine önemli katkılar sunuyor.

“Yavaş yavaş ama emin adımlarla büyüyoruz; hem spor hem de karakter anlamında. Bu süreçte antrenmanlara düzenli katılan öğrencilerime ve her zaman yanımızda olan kıymetli velilerimize teşekkür ediyorum,” dedi.

Yazar, karate branşına verdikleri destekten dolayı şu ifadeleri kullandı:

“Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Cenk Öztekin’e, Spor Hizmetleri Müdürümüz Turgay Sayın’a, Spor Şube Müdürümüz Akın Erim’e, Kayapınar İlçe Müdürümüz Barış Kaçmaz’a ve Tesis Müdürümüz Serhat Çelik’e öğrencilerim, velilerim ve kendi adıma teşekkür ediyorum.”

Diyarbakır’da her geçen gün daha fazla çocuğun karate sporuyla tanıştığını belirten Yazar, hedeflerinin yalnızca sportif başarı değil, çocukların karakter gelişimine de katkı sunmak olduğunu vurguladı.

Etkinlik sonunda başarılı sporculara yeni kuşakları takdim edildi. Diyarbakır karate camiası, 2025 yılı içinde yeni dönem çalışmalarına şimdiden başladı.

#diyarınaltınçocukları 🥋 #gsbkaratediyarbakir #vasfiasci #vasfiasci_photography