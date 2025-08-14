Efsane Sporcu Haldun Alagaş’a Vefa: Bakan Osman Aşkın Bak’tan Anlamlı Mesajlar…

SON DAKİKA!
Efsane Sporcu Haldun Alagaş’a Vefa:

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK’TAN ANLAMLI MESAJLAR…

Haber: Vasfi AŞÇI

Türkiye Premier Ligi Karate Şampiyonası’nın Diyarbakır’daki Rıdvan Gümüş etabında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporda vefa ve saygının önemine dikkat çekti. Kürsüye çıktığında öncelikle, ülkemizin ve ilimizin yetiştirdiği efsane sporculardan biri olan Haldun Alagaş’tan bahsetti.

Bakan Bak, Haldun Alagaş’ın sadece Türkiye’de değil, dünya karate arenasında da birçok kez şampiyonluklar kazanan büyük bir isim olduğunu vurguladı. Alagaş’ın dünya şampiyonlukları ve Avrupa şampiyonluklarıyla Türk karate sporuna unutulmaz katkılar sağladığını belirtti. “Haldun Alagaş, Türk karate sporunun yaşayan efsanesidir” diyen Bakan, bu değerli sporcuya duyulan saygı ve vefanın sporun temel taşlarından biri olduğunu ifade etti.

Osman Aşkın Bak, konuşmasında sporda yalnızca madalyaların değil, centilmenlik, dostluk ve vefanın da önemli olduğunun altını çizdi. Ayrıca, COVID-19 sürecinde Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten ve vefat eden rahmetli Esat Delihasan’a da değindi. Bu tür anmaların spor camiasındaki vefa duygusunu güçlendirdiğini söyledi.

Türkiye Karate Federasyonu’nun faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirten Bakan, federasyon başkanı Ercüment Taşdemir ve yönetiminin başarılı çalışmalarına destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

Diyarbakır’daki turnuva, 1033 sporcunun katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleşirken, Bakan Osman Aşkın Bak’ın Haldun Alagaş’a olan vefa dolu sözleri spor camiasında büyük takdir topladı. Bu önemli mesajlar, karate sporunun geleceğine dair umut ve motivasyon kaynağı oldu.

 

