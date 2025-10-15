SON DAKİKA!
Elazığ Ümit, Genç ve U21 Karate Müsabakalarında Kayıtlar Bu Akşam Sona Eriyor!

Haber: Vasfi AŞÇI

Elazığ’da düzenlenecek olan Ümit, Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası için kayıtlar bugün (15 Ekim 2025 Çarşamba) günü saat 20.00’de sona erecek.

Antrenör ve kulüp yöneticilerinin kayıt işlemlerini bu saate kadar tamamlamaları gerekiyor.

Önemli Uyarı!

Müsabaka talimatında yer alan kurallara göre,
bugün saat 20.00’ye kadar kayıt işlemini tamamlamayan sporcular —
ilk 32 içerisinde olsalar dahi — kayıt hakkını kaybedecek.
Bu durumda alttan gelen en yüksek puanlı sporcular kayıt hakkı kazanacak.

Ayrıca talimatın “Önemli” bölümünde yer alan bir diğer maddeye göre:

“Sporcu kaydını yaptırıp, geçerli mazereti olmadan (hastalık, ölüm gibi durumlar hariç)
yarışmaya katılmayan kulüpler, 10.000 TL para cezası ödeyecektir.”

Bu nedenle kulüp yöneticilerinin ve antrenörlerin kayıt işlemlerini titizlikle yürütmesi isteniyor.

Yetkililer, spor data sisteminde şu anda ilk 32 dışında olup kayıt yapan sporcuların da bulunduğunu belirterek,
kulüplerden emeğe ve adalete saygı gereği bu kayıtları silmelerini rica etti.
Kayıt süreci tamamlandığında, her kategorinin tek tek kontrol edilip gerekli düzenlemelerin yapılacağı bildirildi.

