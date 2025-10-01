EMEĞİN KARŞILIKSIZ KALDIĞI TURNUVA

Emeğin Karşılıksız Kaldığı Turnuva:

KARATE RUHU GÖLGE ALTINDA

Özel Haber: Vasfi AŞÇI

Nevşehir’de kısa süre önce gerçekleşen karate turnuvası, şehrin tarihindeki en büyük organizasyonlardan biri olarak dikkat çekti. Miniklerden büyük yaş gruplarına kadar sporcular tatamide ter dökerken, izleyenler keyifli maçlar seyretti. Hakemler, antrenörler, organizasyon ekibi ve basın ekibi olarak da bende büyük bir özveriyle çalıştık.

Ne var ki, turnuvaya önderlik eden kişi, tüm katılımcılardan katılım ücretlerini peşin almasına rağmen, turnuvaya emek verenlerin ödemelerini yapmadı. Sorulduğunda ise ödemeler sürekli farklı tarihlere ertelendi ve atlatıldı. Bir basın mensubu ve organizasyonun içinde yer alan biri olarak, emeğimin karşılıksız kalmasına ve verilen sözlerin yerine getirilmemesine bizzat tanık oldum. Bu, sadece bireysel bir mağduriyet değil; organizasyonun güvenilirliğini ve şehrin prestijini doğrudan etkileyen ciddi bir sorundur.

Dahası, böylesine prestijli bir organizasyona o ilin resmi makamların ilgi göstermemesi, hatta bir ziyaret için bile gelmemeleri düşündürücüdür. Turnuvaya önderlik eden kişiyi yakından tanıyor olmaları, güvenin neden yitirildiğini ve emeğin neden değersizleştirildiğini anlamak açısından ayrı bir boyut kazandırıyor.

Yaşanan tablo, karate sporunun özündeki güven, dürüstlük, disiplin ve saygı felsefesine gölge düşürdü. “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar” derler; bu turnuva, sözün ve emeğin değerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Gelecek için kaygılar ortada: Kulüplerin, antrenörlerin, hakemlerin, basının ve resmi makamların desteğini kaybetmiş bir liderlikle, en küçük çaplı bir organizasyonun bile yürütülmesi zor hatta imkânsız görünüyor.

Benim en büyük dileğim şudur: Bundan sonra bu tür organizasyonlara, sözüne güvenilir, verdiği sözün arkasında duran ve emeğe, spora saygılı kişilerin önderlik etmesidir. Karate sadece bir mücadele sanatı değil; güven, saygı, disiplin ve centilmenlik felsefesidir. Bu değerler hiçbir şekilde gölgelenmemelidir.

Nevşehir’de yaşanan bu turnuva, karate camiasına ve şehrimize acı ama unutulmaz bir ders bıraktı. Ve ben, bireysel olarak da emeğimin, zamanımın ve güvenimin değerini bilen bir camianın parçası olmaktan vazgeçmeyeceğim. Karate ruhu her zaman korunacak; bu tür gölgeler hiçbir zaman gerçek değerini gölgelemesine izin vermeyecek.