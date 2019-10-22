Flaş! Avrupa Jiu Jitsu’da Kürsü Kapattı! MURAT EFENDİ NOGİ’DE AVRUPA ŞAMPİYONU

Haber: F. Vural YILMAZ

Flaş! Avrupa Jiu Jitsu Open Şampiyonası’nda Murat Efendi bir günde 2 madalyaya imza attı. Almanya’nın Kassel kentinde yaşamını sürdüren BJJ sporcumuz çıktığı şampiyonada yine podyumun hakkını verdi ve kürsüdeki yerini aldı.

Murat Efendi, 20.10.2019 Avrupa NoGi’de kendi sikletinde (heavy weıght -91,5Kg) birinci oldu. Açık sıkletde ise yaklaşık 110kg rakibine karşı mücadele verdi ve ikinci oldu. Bir günde Avrupa Şampiyonu ve Avrupa İkincisi oldu.

Şampiyonada Efendi, 5 maç yaptı ve hiç bir rakibi ona karşı puan alamadı. Kimsenin pes ettiremediği sporcumuz sadece açık sıkletde advancela ile kaybetti. Böylece iki kez kürsüde yer alarak başarısını ortaya koydu.

Bu şampiyona öncesi ciddi bir sakatlık dönemi geçirmesine rağmen hazırlıklarını tamamladı ve tatamide güzel bir performans ortaya koydu. NoGi’de kendi sikletinde heavy weıght -91,5Kg’de şampiyon olarak kürsüye ayak bastı.