MURAT ARKIN: BABAMIN GÖLGESİNİN ALTINDA DEĞİL, IŞIĞINDA YÜRÜMEYİ SEÇTİM!
SENSEİ HAMDİ ÇEVİK, MAKEDONYA GRAND PRİX’DEN ALTIN ÇIKARDI!
DÜNYA PARA KARATE ŞAMPİYONASINDA BRONZ GURURU: Nesrin Cavadzade’den “Altın” Sözü
Sporun Bilimle Buluştuğu Nokta: Anatomik Farkındalık ve Başarının Anahtarı
WKF PARA KARATE’DE KAPSAYICI REKABETİ TEŞVİK EDİYOR…
MISIR, DÜNYA KARATE ŞAMPİYONASI İLE TAÇLANDI!
AHMET ŞAN’DAN DÜNYA ŞAMPİYONASI ÖNCESİ HAKEM VİZESİ DEĞERLENDİRME MESAJI
AYYILDIZLI HAKEMLERİMİZ KAHİRE’DE DÜNYA SAHNESİNDE!
KAHİRE’DE HEDEF BAŞARI, ÇITA YÜKSEK!
Kütahya’nın Gururu: Mustafa Oğulcan Alımlı “İl Temsilcisi Öğretmen” Olarak Ankara’da Şehrini Temsil Etti
27. DÜNYA BÜYÜKLER KARATE ŞAMPİYONASI MISIR’DA BAŞLIYOR!
FLAŞ! ERAY ŞAMDAN DÜNYA ŞAMPİYONU!

FLAŞ! MİLLİ KUMİTECİMİZ ERAY ŞAMDAN DÜNYA ŞAMPİYONU!

Okay Arpa - Eray Şamdan

F.Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Milli sporcumuz Eray Şamdan,27.  Dünya Karate Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi oldu. Dünya Ferdi Kumite -60 kg. Eray Şamdan, Kosovalı rakibi İslam Salmani’yi 4-0’la  geçti.

2025’e damga vuran Milli sporcumuz 60 kg. Eray Şamdan, 27.  Dünya Karate Şampiyonası’nda kumitede altın madalyanın sahibi oldu. Dünya Ferdi Kumite -60 kg. Eray Şamdan, Kosovalı rakibi İslam Salmani’yi 4-0’la  geçti.

“İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmek nasip oldu.”

Eray Şamdan, “Koleksiyonu tamamladım. İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmek nasip oldu.” dedi.

Maç sonu tribündeki seyircilerimizle muhteşem bir kontak kuran Şamdan soyunma odasında da coşkuyla karşılandı.

Dünya Karate Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi olarak bizleri gururlandıran millî sporcumuz camiamız tarafından canıgönülden tebrik edildi.

Kosovalı genç sporcuda Dünya Şampiyonası’nda ikinci olarak başarı elde etti.

Finalinde Selmani, Milli karatecimiz Eray Şamdan’a karşı varlık gösteremedi. Yapılan yorumlarda Türk karatecinin Tokyo 2020 Olimpiyat madalyası da bulunan çok daha deneyimli sporcusu olduğuna, bununda önemli rol oynadığına dikkat çekildi. Dünya ikinciliği Selmani ve Kosova karatesi için inanılmaz bir başarı şeklinde değerlendirildi.

