FLAŞ! GAZZE İÇİN KARATE TURNUVASI

SENSEİ DOĞAN KILIÇ, KARATE-DO'NUN SESSİZ NEFERİ
GAZZE İÇİN KARATE TURNUVASI
GAZZE İÇİN KARATE TURNUVASI

Haber: Yakup MELETLİ

Türkiye Karate Federasyonu sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü görünür kılan anlamlı bir adım atıyor. 7 Eylül 2025 tarihinde İstanbul’da Gazze için karate turnuvası düzenlenecek.

Karate-Do, yalnızca tekniklerin toplamı değildir; insanın kendini eğitme, topluma karşı sorumluluğunu üstlenme ve acıya karşı merhameti eyleme dönüştürme iradesidir. Dojo’da öğrenilen disiplin, tatami ile sınırlı kalmaz; rei (saygı), gi (doğruluk), jin (şefkat), makoto (dürüstlük), meiyo (onur) ve chūgi (sadakat) gibi erdemler, hayatın zor anlarında somut karşılıklarını bulur. İşte bu nedenle spor, bireysel yetkinlik kadar toplumsal dayanışmanın da dilidir.

Türkiye Karate Federasyonu olarak, sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü görünür kılan anlamlı bir adım atıyoruz. 7 Eylül 2025’te İstanbul’da düzenleyeceğimiz Gazze Karate Turnuvası, sadece sporcuların karşılaşmasından ibaret olmayacak; tatamiden taşan bir dayanışma hamlesine dönüşecektir. Bu organizasyondan elde edilecek tüm gelir Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. Böylece Karate-Do, bir kez daha yalnızca madalyaların değil, insan onurunun ve ortak vicdanın da taşıyıcısı olduğunu gösterecektir.

Bugünün dünyasında spor, toplumsal kırılmaları onaran bir köprü işlevi görür. Tatamide dökülen ter; öz-disiplini, sabrı ve adil rekabeti simgelerken, turnuva gününde bu emek çocukların gülüşüne, ailelerin yeniden ayağa kalkma umuduna dönüşecektir. Karate-Do’nun pedagojik yönü—öz denetim, dayanıklılık, empati ve özgecilik—bu etkinlikte somut bir sosyal fayda üretmenin aracı olacaktır.

Bu turnuva, tarihsel bir sürekliliğin de ifadesidir: Budō’nun özü, yeteneği sadece bireysel üstünlüğe değil, toplumsal iyilik hâline hizmet ettirmektir. Erdem pratikle, merhamet hareketle, adalet ise paylaşımla gerçeklik kazanır. Tatamiden yükselen her kiai, bu kez uzak bir coğrafyada insan onurunu savunan sessiz bir duaya karşılık gelecektir.

Türkiye Karate Federasyonu olarak biliyoruz ki, sporun gerçek değeri dokunduğu hayatların toplamında ölçülür. Bu nedenle tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi, kulüplerimizi ve büyük karate camiamızı Gazze İçin Karate Turnuvası’na katılmaya davet ediyoruz. Gelin, tatamiden taşan bu iyiliğin bir parçası olun; birlikte omuz verelim ve Gazze’ye umut olalım.

