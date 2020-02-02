Flaş! Namık Ekin, Show Tv’de Zahide Yetiş’e Konuk Olacak…

Namık Ekin, Show Tv’de Zahide Yetiş’e konuk olacak. Ekin Hoca pazartesi, 10:00 -11:30 yayınlanacak proğramda 2 martta gerçekleşecek rekor denemesini konuşacak.



Süprizlerinde yer aldığı proğram adeta kaçmaz gibi duruyor. Özellikle 2 Mart ‘ta İBB Spor İstanbul kontrolunda İBB’nin Beyoğlu (Şişhane) havuzunda 24 saat su altından hiç çıkmadan 3000 judocu, SAT, su altıcı’yı 67 değişik judo tekniğiyle atma GWRA dünya rekorunu konuşuşulacak.

Ayrıca Namık Ekin programda 180 + kilo dead lift kaldırışı deneyecek ve BO JUTSU DO katası Bo kime no sho ‘yu yapacak. Bayanlarada Judo ve atemi waza teknikleri ile kendilerini nasıl savunacaklarını gösterecek ve yine evdeki havlu, yastık, sandalye, oklava ile nasıl egzersiz yapacaklarını öğretecek. Süprizlerinde yer aldığı proğram ilgiyle izlenecek.

