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  • G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası’nda Rukiye Yıldırım altın, Zeliha Ağrıs ise gümüş madalya kazandı
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    3 Kasım 2019

    tarihinde eklendi.

G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası’nda Rukiye Yıldırım altın, Zeliha Ağrıs ise gümüş madalya kazandı

SİYAHKUŞAK

Türkiye adına G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası’nda 4 sporcumuz tatamiye çıktı. Ay-yıldızlı ekibimiz ilk günü 1 altın ve 1 gümüş madalya ile kapattı.

İtalya’nın Bari şehrinde düzenlenen şampiyonada 213 sporcu mücadele ediyor. Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım altın, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına puan veren şampiyonada Türkiye’yi 5’er kadın ve erkek olmak üzere 10 sporcu temsil ediyor. Üç gün sürecek şampiyonanın ilk gününde kadınlar 49 ve 53 ile erkekler 58 ve 63 kiloda müsabakalar yapıldı.

Türkiye adına 4 sporcu tatamiye çıkarken, Ay-yıldızlı taekwondcular ilk günü 1 altın ve 1 gümüş madalya ile tamamladı.

Rukiye Yıldırım, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Macaristan’dan Krystina Sauluk’u çeyrek finalde İspanya’dan Tania Garcia Romero’yu, yarı finalde Kıbrıs Rum Kesimi’den Kyriaki Kouttouki’yi ve finalde Almanya adına mücadele eden Ela Aydın’ı mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

Zeliha Ağrıs ise ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda İsveç’ten Rim Bayaa’yı çeyrek finalde Almanya’da Madeline Folgmann’ı, yarı finalde ise Fransa’dan Yasmina Aziez’i mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Rusya’dan Tatiana Kudashova’ya mağlup olan Zeliha Ağrıs gümüş madalyayı boynuna geçirdi.

G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası, taekwondo branşının Avrupa Oyunları’nda yer almaması dolayısıyla Avrupalı taekwondocuların diğer kıta sporcuları karşısında olimpik puan dezavantajı yaşamamaları için Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından faaliyet programına eklenmişti.

Sporcularımız, Ay-yıldızlı bayrakla birlikte asker selamı vererek Mehmetçiklerimize desteklerini gösterdi.

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