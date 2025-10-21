Gebze Aksu Spor Kulübü’nde Kuşak Heyecanı: Kemerler Sahiplerini Buldu!

Haber : VASFİ AŞÇI

Disiplin, azim ve emeğin buluştuğu adres Gebze Aksu Spor Kulübü’nde kuşaklar sahiplerini buldu. Antrenör Okan Aksu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen kuşak sınavında, sporcular ter dökerek yeni kemerlerine kavuştu.

“Bugünün çocukları, yarının şampiyonları olacak” mottosuyla yola çıkan kulüp, gençleri başarıya adım adım hazırlıyor.

Gebze Aksu Spor Kulübü, karate branşında yıl boyunca gösterilen özverili çalışmaların ardından gerçekleştirilen kuşak sınavıyla büyük bir gurura ev sahipliği yaptı. Sınavda başarı gösteren sporcular, yeni kuşak ve diplomalarını antrenörleri Okan Aksu’nun elinden alarak büyük bir mutluluk yaşadılar.

Antrenör Okan Aksu, törende yaptığı konuşmada öğrencilerinin gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

“Her kuşak, bir sporcunun hem fiziksel hem de karakter gelişiminde atılmış önemli bir adımdır. Sporcularımızın gösterdiği azim, disiplin ve kararlılık bizleri gururlandırıyor. Kemerler, sadece dojonun içinde değil, hayatın her alanında kaydedilen ilerlemenin bir sembolüdür.”

Törende minik karatecilerin sevinçleri, ailelerin gururu ve takım arkadaşlarının coşkusu bir araya gelerek unutulmaz anlara sahne oldu. Okan Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim en büyük hedefimiz; bugünün çocuklarını, yarının şampiyonları olarak yetiştirmek. Onların başarısı, ülkemiz sporunun geleceği adına umut veriyor.”

Gebze Aksu Spor Kulübü, sadece karate tekniklerini öğretmekle kalmayıp, sporcularına disiplin, saygı ve öz güven gibi yaşam boyu sürecek değerleri de kazandırmayı sürdürüyor.

#GebzeAksuSporKulübü #terfi2025 #Karate